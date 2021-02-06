美元曲線微笑嘴角上揚 空頭顫抖

DXY美元指數5日下跌0.5%至91.042，但一周來仍上漲0.5%。 路透

美元指數 （DXY）周五（5日）因美國 就業數字不佳而下跌，但周線呈現連二漲，漸漸動搖華爾街認為美元長期走弱的普遍看法。更令做空者脊背發涼的是，美元似乎正處於「微笑曲線」的上升格局。

追蹤美元對六種主要貨幣走勢的美元指數，5日下跌0.5%至91.042，創下12月17日來最大跌幅，但一周仍上漲0.5%，今年來上升1.2%，扭轉去年6.7%的頹勢。

知名外匯分析師任永力早年提出「美元微笑」理論，可歸納如下：當美國經濟超越世界其他地區（因為利差有利於美元），或當美國陷入經濟衰退（因為避險資金湧入）時，美元都會走強；美國與全球其他地區同步成長時，美元反而受挫。

依照此理論，經歷2011至2012年的低谷後，美元在2012至2020年2月之間40%的升值，是上一個微笑的上升階段。

任永力認為，就目前的周期來看，微笑曲線前兩個階段已經完成。美元指數在2020年3月漲到三年高點，當時投資人在疫情相關的市場混亂中紛紛靠攏美元。但美元隨後在聯準會（Fed）降息至0%後下跌，且因預期美國超寬鬆貨幣政策及加大舉債導致國際收支呈現逆差，美元指數上個月跌到近三年來谷底。

任永力接受路透訪問時說：「我的論點一直是，美國會從疫情中強勁復甦，目前這現象顯然易見。」他預測，當歐元跌到去年7月來首見水準1.13美元時，微笑曲線就會完成最後階段。

歐元占美元指數比重50%以上，上周五收在1.2046美元，較1月高點下跌3%，受到疫苗施打進展緩慢的影響。美國已有10%人口接種兩劑中至少一劑疫苗，而歐盟公民只有3%。