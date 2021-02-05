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史指周升4.7% 11月來最佳

記者張大仁／綜合報導
股市走升，結束強勁的一周，投資人預期令人失望的1月就業報告會提升進一步紓困的可能性。美聯社
股市走升，結束強勁的一周，投資人預期令人失望的1月就業報告會提升進一步紓困的可能性。美聯社

股市走升，結束強勁的一周，投資人預期令人失望的1月就業報告會提升進一步紓困的可能性。

道瓊工業平均指數上漲92.38點或0.3%至3萬1148.24點，Nike和思科領漲。史坦普500指數攀升15.09點或0.39%至創紀錄的3886.83點，11個類股中有10個上漲。那斯達克綜合指數上漲78.55點或0.57%至1萬3856.30點，也是紀錄新高。

三大指數都創下11月來最佳單周走勢。道指上漲3.9%，而史指和以科技股為主的那指分別上漲4.7%和6%。小型股羅素2000指數上漲7.7%，創下6月來最佳單周表現。

勞工部表示，1月新增4.9萬個工作崗位，略低於經濟學者預期的5萬個。失業率降至6.3%，優於預期的6.7%。12月數字被下修至流失22.7萬個工作崗位，原值為流失14萬。

Independent Advisor Alliance投資長查卡雷利(Chris Zaccarelli)表示：「由於預計工作機會更少，新增職位的數量讓人震驚。」「最終，股市仍在期待經濟持續復甦，並且由於聯邦紓困政策而一直走高，這可說是最大推力。」

參議院5日通過一項預算決議，民主黨在共和黨不投票情況下通過一項1.9兆元的新冠病毒紓困法案。一籃子計畫包括1400元的紓困支票、失業救濟補貼金以及新冠病毒疫苗和檢測資金。

拜登總統(Joe Biden)警告，共和黨推動小型紓困法案的作法只會延長經濟的復甦之路。

Cboe波動率指數(VIX)本周下跌超過12點，收在20.97點，投機性交易狂潮消散。部分華爾街人士認為，如果恐慌指數跌破20，可能會發出巨大的「風險上升」訊號，因為這個水平將觸發演算法交易者和其他大型投資人的買盤。

財報仍穩健進行。根據Refinitiv的統計，目前史指成份股中有184家公司發布財報，其中84.2%超出分析師預期。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「大漲行情的三大支柱其實變得更加強大：第4季獲利繼續大大超出預期、經濟注入更多紓困措施、疫苗接種的步伐正在加快。」

指數 紓困 投資

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