美國1月就業恢復擴張 受制疫情成長有限

圖為位在大華府的勞工部大樓。美聯社

美國 勞工部今天公布，1月非農業就業 人口增加4.9萬人，失業率降低0.4個百分點至6.3%。受2019冠狀病毒疾病疫情 拖累，勞動市場雖恢復擴張，但未擺脫低迷格局。

隨著冬季2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情惡化，防疫限制再起，去年12月全美流失22.7萬就業人口，比原估嚴重，勞動市場復甦7個月後再度陷入衰退。

最新數據稍微令人安心，但1月新增就業人口略低於市場預期，若不是人力派遣激增，抵銷餐旅、零售等產業流失的就業人口，美國勞動市場可能持續萎縮。

這份報告包含就業數據年度基準修正。由於疫情爆發、商家大規模停業，去年3月至4月全美一口氣流失2236萬就業人口，此後從谷底反彈，但復甦動能受制於疫情逐漸減弱。經過修正，去年11月至12月新增就業人口比原估少15.9萬人。

美國冬季2019冠狀病毒疾病疫情嚴重，新增確診、住院、死亡人數屢創新高。許多州與地方政府為控制疫情，要求餐廳停業或縮短營業時間，疫情期間苦撐的商家雪上加霜，連帶衝擊就業情勢。

隨著近期疫情緩和，部分地區已鬆綁防疫限制。經濟學家普遍認為，去年12月就業衰退只是短暫挫折，愈來愈多民眾接種2019冠狀病毒疾病疫苗，有助美國經濟復甦站穩腳步。

美國總統拜登推動1.9兆美元追加振興方案，協助家庭與企業度過難關。但在共和黨反對下，拜登考慮限縮最新一輪1400美元振興支票發放對象。

美國勞動市場雖收復疫情爆發後大半失土，但就業人口仍比去年2月疫情爆發前水準低990萬人。拜登政府致力恢復充分就業，面臨重重挑戰。

勞工部數據顯示，1月永久失業人數達350萬，比去年2月多220萬人；勞動參與率61.4%，比去年2月低1.9個百分點，凸顯眾多民眾疫情期間失業後放棄謀職，退出勞動力，特別是為照顧在家上課的子女而犧牲工作的婦女族群。