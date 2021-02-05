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不甩令人失望就業報告 道瓊早盤漲170點

編譯易起宇／綜合外電
美股5日早盤上漲，儘管政府發布的1月就業報告令人失望，投資人仍不受影響。 美聯社
美股5日早盤上漲，儘管政府發布的1月就業報告令人失望，投資人仍不受影響。 美聯社

美股5日早盤上漲，儘管政府發布的1月就業報告令人失望，投資人仍不受影響，三大指數本周漲幅可望寫下去年11月來最佳。

道瓊工業指數5日早盤上漲170.79點，或0.55%；標普500指數漲0.48%；那斯達克綜合指數漲0.28%；費城半導體指數開高走低；台積電ADR也從小漲0.06%轉為跌0.7%。

道瓊、標普和那斯達克三大指數已連漲四天，截至4日為止分別已漲了3.6%、4.2%和5.4%。

美國勞工部5日表示，1月的非農就業人口僅微增4.9萬人，遠低於市場預估的10.5萬人，去年12月減少的就業人數更由14萬人修正為22.7萬人，主因是冬季新冠肺炎疫情再起，持續削弱就業市場及經濟復甦動能。1月失業率下降到6.3%，比12月及市場預估的6.7%都低，但部分原因是勞動參與率下降。

美國健身器材暨線上健身課程廠商派樂騰（Peloton）4日盤後發布上季財報，雖然營收比一年前激增128%至10.6億美元，首次突破10億美元關卡，但該公司坦言，生產趕不上市場強勁需求，加上運輸問題，獲利恐受壓抑。派樂騰5日早盤股價大跌逾7%。

福特汽車（Ford）也在4日盤後發布上季財報，虧損28億美元，或每股70美分，遜於一年前的虧損16.7億美元，或每股42美分，但福特股價5日早盤仍上漲1.8%。

指數 就業 美元

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