本周股市連4升 史指那指創新高

股市跳升，將連漲延續至第4個交易日。(美聯社)

股市跳升，將連漲延續至第4個交易日，投資人評估了最新的企業財報和可靠的經濟數據。

道瓊工業平均指數 上漲332.26點或1.08%至3萬1055.86點。在能源和金融類股支持下，史坦普500指數上漲41.57點或1.09%至3871.74點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲167.2點或1.23%至1萬3777.74點，也是歷史新高。

優於預期的失業救濟金申領人數有助提振情緒。截至1月30日當周首次申請失業保險金人數為77.9萬，低於接受《道瓊》調查經濟學家預測的83萬。

野村證券衍生品策略師麥凱利格特(Charlie McElligott)在報告中表示，最新的勞動市場數據顯示出經濟復甦的「進一步動力」，「將另一波『風險挑戰』轉嫁至股票。」

eBay的獲利和營收均表現出色，並對第1季發布樂觀財測，股價上漲5.31%。PayPal在發布強勁的財報後上漲7.36%，而高通在第1財季營收低於市場普遍預期後下滑8.83%。

蘋果上漲2.58%，此前媒體報導該公司將與現代起亞達成生產無人駕駛汽車 的生產協議。現代汽車在1月表示正與蘋果進行汽車開發的初步談判，之後就頻傳兩家公司可能即將達成協議。

隨著投機性散戶交易熱潮逐漸消退，華爾街主要股指連續4個交易日上揚。本周以來，道指上漲3.6%，而史指和那指分別上漲4.2%和5.4%。軋空狂潮標的GameStop本周下跌逾80%。

隨著股市從上周大跌逐步恢復，Cboe波動率指數(VIX)急劇下跌。根據FundStrata的數據，這個恐慌指數從29日的30點以上跌至3日的22.9點左右，創下史上最大3天跌幅。

華爾街許多人士對疫苗推出、寬鬆的貨幣政策以及可能更多的財政紓困 感到樂觀，疫苗將使財報成長強勁，並將股市推向新高。

高盛首席全球股票策略師奧本海默(Peter Oppenheimer)表示：「我們相信隨著強勁的獲利成長逐步出現，現在仍處於新的牛市初期，從『希望』階段過渡到更長的『成長』階段。」

在紓困案方面，民主黨正在推動拜登總統提出的1.9兆元新冠病毒紓困計畫。共和黨則提出較溫和的6180億元一籃子計畫，包括每人1000元的紓困支票。