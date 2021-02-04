本周股市連4升 史指那指創新高
股市跳升，將連漲延續至第4個交易日，投資人評估了最新的企業財報和可靠的經濟數據。
道瓊工業平均指數上漲332.26點或1.08%至3萬1055.86點。在能源和金融類股支持下，史坦普500指數上漲41.57點或1.09%至3871.74點，創歷史新高。那斯達克綜合指數上漲167.2點或1.23%至1萬3777.74點，也是歷史新高。
優於預期的失業救濟金申領人數有助提振情緒。截至1月30日當周首次申請失業保險金人數為77.9萬，低於接受《道瓊》調查經濟學家預測的83萬。
野村證券衍生品策略師麥凱利格特(Charlie McElligott)在報告中表示，最新的勞動市場數據顯示出經濟復甦的「進一步動力」，「將另一波『風險挑戰』轉嫁至股票。」
eBay的獲利和營收均表現出色，並對第1季發布樂觀財測，股價上漲5.31%。PayPal在發布強勁的財報後上漲7.36%，而高通在第1財季營收低於市場普遍預期後下滑8.83%。
蘋果上漲2.58%，此前媒體報導該公司將與現代起亞達成生產無人駕駛汽車的生產協議。現代汽車在1月表示正與蘋果進行汽車開發的初步談判，之後就頻傳兩家公司可能即將達成協議。
隨著投機性散戶交易熱潮逐漸消退，華爾街主要股指連續4個交易日上揚。本周以來，道指上漲3.6%，而史指和那指分別上漲4.2%和5.4%。軋空狂潮標的GameStop本周下跌逾80%。
隨著股市從上周大跌逐步恢復，Cboe波動率指數(VIX)急劇下跌。根據FundStrata的數據，這個恐慌指數從29日的30點以上跌至3日的22.9點左右，創下史上最大3天跌幅。
華爾街許多人士對疫苗推出、寬鬆的貨幣政策以及可能更多的財政紓困感到樂觀，疫苗將使財報成長強勁，並將股市推向新高。
高盛首席全球股票策略師奧本海默(Peter Oppenheimer)表示：「我們相信隨著強勁的獲利成長逐步出現，現在仍處於新的牛市初期，從『希望』階段過渡到更長的『成長』階段。」
在紓困案方面，民主黨正在推動拜登總統提出的1.9兆元新冠病毒紓困計畫。共和黨則提出較溫和的6180億元一籃子計畫，包括每人1000元的紓困支票。
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