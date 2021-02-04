策略師：這跡象顯示標普500漲勢已筋疲力盡

華爾街策略師推測，標普500指數似乎失去繼續上攻的動能。路透

美國 股市上漲動能已筋疲力盡了嗎？一位華爾街策略師認為，美股恐怕已經觸頂，缺乏進一步上漲空間。

財經網站MarketWatch報導，俗稱「恐慌指數 」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）3日下跌逾10%，收在22.9。該指數是備受關注的股市波動指標。

隨後Mott資本管理公司投資 策略師Michael Kramer發布研究報告說：「令我震驚的是，VIX下跌速度之快。」他注意到，去年11月3日時VIX還在35.6，之後費時10天跌到23，但這回卻在短短六天內從37跌到23。11月VIX走那波跌勢時，標普500指數在10天內暴漲逾8%，但這一回標普指數卻只攀升3.3%。

他據此推測：這一回「市場上投資部位布局截然不同」。

Kramer說：「假如VIX已經跌到底部區，一如我們以前談過的那般，現在大約是在21至23之間，那麼標普500指數就不會有足夠能量繼續攻上新高。」

標普500指數3日收漲0.1%，但Kramer認為，從分時走勢圖來看3日走勢並不佳，事實上還引起顧慮。「其實這天走勢根本不強，因為指數最高漲抵3,848點，正式填補上周留下的缺口，卻又反轉而下，收在3,830點。」

他說：「回補缺口後又倒退，可能是個不祥之兆，預示可能掉頭向下填補低達3,785點的缺口。」