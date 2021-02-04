英國央行：銀行至少需要半年才能為負利率做好準備

英格蘭銀行的審慎監理局（PRA）局長伍德斯說，英國的銀行至少需要六個月時間轉換系統，才能為負利率做好準備。圖為英格蘭銀行倫敦總部大樓。（路透）

英格蘭銀行（央行 ）4日表示，英國 的銀行需要至少六個月時間轉換系統，才能為負利率 做好準備。

英國央行在去年10月要求英國的銀行要為負利率做好準備。央行去年9月透露，正在探索在必要時將利率摜壓至零以下。

財經網站CNBC報導，央行審慎監理局（PRA）局長伍德斯在一封給銀行的信件說，絕大多數銀行將需要時間更改系統與流程，並且執行戰略或戰術解決方案。

伍德斯在信中說：「根據各銀行對這項作業的回應，PRA了解絕大多數銀行能在六個月內執行戰術解決方案，以適應央行的負利率，不致對安全性與健全度造成重大風險。 」

PRA現在將與銀行合作開發戰術性解決方案，目標是使所有授權銀行做好準備，在六個月後實施負利率制度。 但央行也澄清說，這並不意味著實施負利率勢在必行。

負利率實際上是付錢給企業和個人借錢，並懲罰銀行接受存款，因此，理論上是在鼓勵他們增加投資和支出，以幫助經濟成長。

但是負利率進一步降低了銀行的利潤率，如果銀行將成本轉嫁給客戶，則可能無法達到預期的效果。

VTB Capital的全球總經策略師麥金農說：「不需要負利率，因為它們不利於存款戶和銀行。 我們看看對歐元區的影響，就能證明這一點。」 麥金農說，自疫情爆發以來，這項最吃力的工作已由政府的財政刺激措施完成。」他並表示：「在疫苗發揮作用、逐漸解除封鎖後，財政支持可以為英國的復甦重返正軌鋪路。」