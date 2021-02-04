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新冠疫情影響退散 今、明兩年全球主要房市前景看好

編譯易起宇／綜合外電
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社
路透調查顯示，分析師對全球房市的未來展望比先前轉好，因為預期經濟將會復甦，疫情影響房市的可能性小。 歐新社

路透調查顯示，由於全球經濟預料將大規模復甦，且各國政府將採取寬鬆貨幣政策，新冠肺炎疫情復熾阻礙經濟活動的風險不高，專家已比先前更加看好全球主要房市的未來展望。

路透1月15日至2月1日對逾130名房市分析師的調查顯示，多數國家今、明兩年的平均房價都預料將會上揚。相較下，分析師們在去年9月的調查中大多看壞房市。

經濟復甦、寬鬆貨幣政策、政府刺激措施、壓抑已久的需求和緊俏庫存等因素，預料將不同程度地提振澳洲、英國、加拿大、杜拜、印度和美國的房市活動。

在評估新冠疫情復熾影響房市的風險時，102名受訪分析師中，有77人認為風險低。

雖然美國去年經濟萎縮程度為自二次大戰以來最大，卻未對房市活動造成任何影響，美國房市今年也預料將繼續「免疫」。

德意志銀行資深美國經濟學家萊恩表示：「近來的美國疫情復燃並未導致任何顯著影響，雖然確診數增長創新高，房市交易量卻逼近最高紀錄水準。」

在回答認為哪種因素是今年房市活動最主要的動力時，101名分析師中有57人認為，是經濟復甦和寬鬆貨幣政策，另外20人回答是民眾希望搬到更大的居住空間，18人回答是疫苗接種計畫的成功，還有6人認為是財政刺激。

美國 分析師 疫情

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