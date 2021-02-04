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這個指標暗示 美國經濟繁榮景已為期不遠了

編譯林聰毅／綜合外電
表頭：1976年以來美國10年期與2年期公債殖利率差 資料來源：聖路易聯準銀行、CNBC網站
表頭：1976年以來美國10年期與2年期公債殖利率差 資料來源：聖路易聯準銀行、CNBC網站

美國華府對新刺激方案爭吵不休之際，債券市場正寄望於更多財政支出與經濟反彈。在極端情況下，還可能會有通膨風險。

財經網站CNBC報導，債市正在觀察的指標是公債殖利率曲線（或不同到期日債券的殖利率差），現在正處於2017年5月以來的最陡峭水平。愈來愈陡峭的殖利率曲線，基本上被視為經濟、股市及企業獲利的正面跡象；反之，曲線漸趨平緩就是經濟疲弱的警訊。

廣受關注的殖利率曲線，顯示長短期利率的差距。報導指出，目前美國2年期公債殖利率為0.11%、10年期是1.12%，兩者利差為1.01個百分點，而且正隨著10年期頌殖利率的上升而逐漸走高。公債的價格與殖利率背道而馳。

摩根士丹利投資管理公司全球固定收益的全球總經策略主管卡隆（Jim Caron）說：「這是由以下事實所驅動：在沒有聯準會阻撓的情況下，（財政和貨幣）政策實現更長久且更強勁的經濟成長，而且基本上是使這個景氣循環進一步延伸至未來。」

卡隆說，預期通膨正在上揚，而且正反映在股市上。他並表示：「這實際上與經濟繁榮有關，政策支持這種繁榮。」 「這就是曲線變陡峭的主因。」

美國銀行美國短期利率策略主管卡巴納（Mark Cabana）表示，由於對新冠疫情的悲觀情緒逐漸減緩，加上正在施打疫苗，這項殖利率曲線愈來愈陡峭。卡巴納說，美國銀行日前已將年底前的10年期公債殖利率預估值，從1.5％提高到1.75％。

他說：「這是因為相信會有財政刺激措施。」「這將高度支持經濟成長」。他並表示：「這將改善長期成長和通膨預期，隨著時間的推移，市場將不再關注下行風險，而是關注上行風險。」

市場也關注拜登政府提出的1.9兆美元紓困案，預計最後將以縮小版本獲得國會通過。但市場也預期美國會推出更多支出措施。卡巴納說，市場尚未反映支出所造成的債務增加，而是反映紓困案可能帶來的經濟影響。

Leuhold集團的投資策略長波森（James Paulsen）說，這個殖利率曲線變陡俏，加上其他資料，顯示經濟正在改善。 他說：「我認為，這是經濟復甦的良好信號。」「我個人認為，今年美國的經濟率可能是6%到8% 」「通膨是其中一環。」穆迪／CNBC訪調的經濟學家則預測美國經濟今年成長5%。但波森說，假如通膨走高，將不利於股票，且將抑制企業獲利。

5年期損益平衡通膨率在3日升至2013年4月以來最高的2.30，意味著市場專家預期未來五年的通膨率平均為2.3%。這項公債市場的通膨預期指標，是將5年期美國公債殖利率與同天期的抗通膨債券（TIPS）做比較。

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