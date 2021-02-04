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大摩看好蘋果前景 App Store上月業績創半年來最高

編譯黃嘉洵／綜合外電
App Store在2021年1月成長達六個月最高。美聯社
App Store在2021年1月成長達六個月最高。美聯社

摩根士丹利（簡稱大摩）表示，蘋果App Store在2021年1月業績強勁，MacBook等筆電的需求暢旺，開年首月就迎來強勁開局。

AppleInsider看到大摩致投資人信件，大摩分析師胡伯蒂（Katy Huberty）根據兩項數據，看好蘋果繼iPhone 12以後的發展前景。

首先，App Store在2021年1月成長達六個月最高；根據分析公司Sensor Tower，App Store上月淨收入較去年同期成長35%，意味較2020年第4季高4個百分點，也比大摩預期的高7個百分點。

胡伯蒂特別提及日本和德國，原因是App Store的成長皆達60%；作為App Store最大市場的美國年增率則達42%。中國、台灣、南韓等在2020年初期受新冠疫情影響的市場，App Store的成長速度在2021年放緩，今年1月最後10日的淨收入較去年同期減少9個百分點。

另外，蘋果Mac的交貨時間看似縮短。胡伯蒂指出，供應量正趕上需求，使得平均交貨時間減少至五天，低於2021年1月的八天，以及去年12月的15天。

最後，胡伯蒂表示大摩將密切關注蘋果實體門市關門，以及國際數據資訊（IDC）即將公布的去年第4季智慧手機市場數據。蘋果目前營運的門市為326家，上次門市數量如少是在2020年6月。胡伯蒂將蘋果未來12個月的目標價維持在164美元不變。

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