財報利多推動 股指連升三日

在部分企業公布財報後，股市小幅上漲，連續第3日走升。美聯社

在部分企業公布財報後，股市小幅上漲，連續第3日走升。

在能源和通訊服務類股推動下，史坦普500指數小漲3.86點或0.1%收3830.17點。道瓊工業平均指數上漲36.12點或0.12%收3萬723.6點。那斯達克綜合指數因亞馬遜拖累而下跌2.23點或0.02%收1萬3610.54點。

谷歌母公司Alphabet股價 上漲7.28%，之前該科技巨頭宣布營收成長23%，超出市場預期，主要得益於谷歌廣告業務的復甦。

亞馬遜上季獲利幾乎是華爾街預期的2倍，同時創下史上最高營收1255.6億元，首次跨越象徵性的1000億元大關。這家電商巨頭還宣布，貝佐斯(Jeff Bezos)將於第3季辭去CEO一職。亞馬遜股價下跌2%。

生物科技公司安進(Amgen)去年業績低於預期，並指新冠疫情大流行將繼續損害銷售，股價下跌1.42%，是道指成份股中最大的輸家。

投資 人也欣對上月美國就業反彈。薪資統計公司ADP發布的報告顯示，私營企業在1月新增17.4萬個工作崗位，高於《道瓊》估計的5萬。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)說，「表面上看，經濟正在恢復強勁動能。」「在與本周大型科技的出色財報相結合，再加上全美疫苗接種量激增和新冠病例數下降，正向的整體前景正在顯現。」

隨著Reddit推動的散戶交易狂潮消散，華爾街出現連日反彈，恢復投資者人大盤的信心。道指本周累升2%，在2日創下去年11月來最佳單日表現。史指本周上漲超過3%，那指則上漲超過4%。

巴克萊(Barclays)股票衍生品策略主管德許潘德(Maneesh Deshpande)在報告中表示：「軋空擔憂和疫情蔓延暫時到抑制。」「雖然有些個股走勢相對強勁，但總體而言，受到軋空狂潮衝擊的股票仍是股市的一部分。」

雖然由於上周的軋空導致GameStop出現飛速上漲，但本周其股價已下跌超過70%。在主要交易平台的交易限制下，其他Reddit交易也回歸正常。GameStop股價在波動交易平盤震盪。

投資人還在密切觀察華府另一套紓困 方案的談判。美國總統拜登1日與10位共和黨參議員會面，討論1.9兆元一籃子紓困方案之外的另一項小型紓困方案。