我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

控耶魯大學招生歧視亞裔、白人 司法部撤訴

美兩黨議員提名香港民主運動 角逐諾貝爾和平獎

財報利多推動 股指連升三日

記者張大仁／綜合報導
在部分企業公布財報後，股市小幅上漲，連續第3日走升。美聯社
在部分企業公布財報後，股市小幅上漲，連續第3日走升。美聯社

在部分企業公布財報後，股市小幅上漲，連續第3日走升。

在能源和通訊服務類股推動下，史坦普500指數小漲3.86點或0.1%收3830.17點。道瓊工業平均指數上漲36.12點或0.12%收3萬723.6點。那斯達克綜合指數因亞馬遜拖累而下跌2.23點或0.02%收1萬3610.54點。

谷歌母公司Alphabet股價上漲7.28%，之前該科技巨頭宣布營收成長23%，超出市場預期，主要得益於谷歌廣告業務的復甦。

亞馬遜上季獲利幾乎是華爾街預期的2倍，同時創下史上最高營收1255.6億元，首次跨越象徵性的1000億元大關。這家電商巨頭還宣布，貝佐斯(Jeff Bezos)將於第3季辭去CEO一職。亞馬遜股價下跌2%。

生物科技公司安進(Amgen)去年業績低於預期，並指新冠疫情大流行將繼續損害銷售，股價下跌1.42%，是道指成份股中最大的輸家。

投資人也欣對上月美國就業反彈。薪資統計公司ADP發布的報告顯示，私營企業在1月新增17.4萬個工作崗位，高於《道瓊》估計的5萬。

E-Trade Financial投資策略總經理羅文嘉特(Mike Loewengart)說，「表面上看，經濟正在恢復強勁動能。」「在與本周大型科技的出色財報相結合，再加上全美疫苗接種量激增和新冠病例數下降，正向的整體前景正在顯現。」

隨著Reddit推動的散戶交易狂潮消散，華爾街出現連日反彈，恢復投資者人大盤的信心。道指本周累升2%，在2日創下去年11月來最佳單日表現。史指本周上漲超過3%，那指則上漲超過4%。

巴克萊(Barclays)股票衍生品策略主管德許潘德(Maneesh Deshpande)在報告中表示：「軋空擔憂和疫情蔓延暫時到抑制。」「雖然有些個股走勢相對強勁，但總體而言，受到軋空狂潮衝擊的股票仍是股市的一部分。」

雖然由於上周的軋空導致GameStop出現飛速上漲，但本周其股價已下跌超過70%。在主要交易平台的交易限制下，其他Reddit交易也回歸正常。GameStop股價在波動交易平盤震盪。

投資人還在密切觀察華府另一套紓困方案的談判。美國總統拜登1日與10位共和黨參議員會面，討論1.9兆元一籃子紓困方案之外的另一項小型紓困方案。

股價 投資 紓困

上一則

人造肉走向親民化 Impossible Foods零售降價20%

延伸閱讀

貝佐斯掌亞馬遜26年 最大成就是這兩項

貝佐斯掌亞馬遜26年 最大成就是這兩項
美股早盤持平 Google財報亮眼 股價漲逾7%

美股早盤持平 Google財報亮眼 股價漲逾7%
貝佐斯將卸下亞馬遜CEO 網友為何「笑」翻？

貝佐斯將卸下亞馬遜CEO 網友為何「笑」翻？
世界首富貝佐斯交棒 賈西接任亞馬遜CEO

世界首富貝佐斯交棒 賈西接任亞馬遜CEO

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷

FBI 死傷最慘重一天！佛州執行突襲爆槍戰 探員2死3傷
中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

中國網紅李子柒破金氏紀錄！YouTube最多訂閱量

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」

台空姐機上喝醉 半裸做有氧運動 辯稱是「夢遊」
綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令

綠卡申請門檻降低？ 拜登將簽3道移民行政令
富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策

富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策