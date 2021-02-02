我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富人爭相到窮人區打疫苗 政府束手無策

SpaceX試飛再傳爆炸！降落發射台成火球

阿里巴巴將發行美元債券 傳金額50億元

記者林宸誼／即時報導
阿里巴巴。（歐新社）
阿里巴巴。（歐新社）

阿里巴巴3日在港交所發布公告，計畫發行以美元計價的優先無抵押債券，當中包括在可持續金融框架下發行的債券，債券的條款尚未確定。不過香港商業電台引述消息來源，指出這次集資金額高達50億美元。

公告表示，阿里巴巴已向美國證券交易委員會提交6-K表格，關於受限於市場及其他條件的影響，擬透過在美國證交會註冊的經承銷公開發行，發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵押債券，債券的本金總額、利率、到期日和其他條款尚未最終確定。

公告稱，所得將用於一般公司用途，包括營運資本需求、償還離岸債務，以及潛在收購和投資，並計劃將可持續債券出售所得募集資金淨額，用於「合資格項目提供融資或再融資，例如綠色建築、能源效率、新冠肺炎危機應對、可再生能源及循環經濟和設計等領域的項目。

香港商業電台報導指出，阿里這次發行債券計劃集資50億美元，最高年期40年，包括在2041年到期的ESG債券，承銷商是花旗、瑞信、摩根士丹利、摩根大通及中金。

阿里巴巴認為，當前低利率環境有利於發行債券，目前的現金流大部分來自大陸境內，長遠而言，隨著阿里巴巴推進全球化戰略，籌集離岸資金有助增強在戰略實施和營運上的靈活性。集團也希望，透過發行ESG債券（環境Environmental、社會責任Social、公司治理Governance縮寫）籌集資金，進一步實踐創新及可持續發展目標。

債券 美元 美國

上一則

Google上季營收創新高 全球廣告營收復甦助攻

延伸閱讀

不樂觀 阿里首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性

不樂觀 阿里首度表態：螞蟻集團上市有重大不確定性
華男買清朝湖廣鐵路債券收藏 價值暴漲16倍

華男買清朝湖廣鐵路債券收藏 價值暴漲16倍
小米等多家中資股 將被史坦普道瓊剔除

小米等多家中資股 將被史坦普道瓊剔除
摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
圖：pixabay

今年報稅 12項「稅收抵免」依然不可用

2021-02-01 11:42
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商

共和黨提紓困支票調降至1000元 拜登會見10議員磋商
黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮

黨內菁英不願與川普切割 共和黨掀出走潮
世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示
3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀

3人行不夠看？ 她靠一張「性愛時間表」維繫多邊戀
貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任

貝佐斯將辭亞馬遜CEO 賈西繼任