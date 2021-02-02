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Google上季營收創新高 全球廣告營收復甦助攻

編譯洪啟原／綜合外電
Google上季營收創新高，拜網路購物季的支出所賜。路透
Google上季營收創新高，拜網路購物季的支出所賜。路透

科技巨擘Google上季營收創新高，全拜網路購物季的支出助攻，但這家公司首度公布，密切注意的雲端事業持續虧損。

Google母公司字母（Alphabet）2日盤後公布，去年第4季（上季）營收為569億美元，高於前一年同期的432億美元，其中上季廣告營收為462億美元，年增幅高達22%。FactSet訪調分析師預估，字母上季營收和廣告營收分別為527億美元和423億美元。字母盤後股價大漲8%。

字母上季獲利增加至157億美元，高於一年前的93億美元和市場預估的119億美元。Google財務長波瑞特表示，搜尋引擎和影音平台YouTube兩大部門帶動獲利成長，「消費者活動和商業活動都比前一年同期改善」。

Google首度披露雲端事業的成本細節，表示上季營雖收達38億美元，但整體虧損12億美元。這項聲明有助投資者更容易比較Google和亞馬遜與微軟的雲端部門營收表現。分析師預估Google雲端事業營收為38.3億美元，前一年同期為26.1億美元。

字母上季購物季表現強勁，推升現金部位增加至26.5億美元，高於去年10月初的201億美元。

不過，Google面臨的挑戰持續增加。一連串反壟斷官司指控Google在電商和數位資訊領域濫用權力，認為Google排擠競爭對手和不當利用用戶個資。

美元 Google 營收

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