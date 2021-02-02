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GameStop和AMC股價大跌 帶動白銀價格回落

編譯劉忠勇／綜合外電

油價周二觸及逾一年高位，因全球供應趨緊和現貨市場走強，推升復甦題材的漲勢。紐約白銀期貨一度大跌10%，因投資人在芝商所上調保證金要求後平倉。一度推動銀價衝上八年高位的購買熱潮偃旗息鼓。銅價創下今年以來最低收盤位，此前花旗集團預測，由於疫情風險和中國製造業疲軟，銅價短線將回落。以下是整理自彭博的商品行情：

●原油：油價飆升至一年高點 供應趨緊及實貨市場走強跡象推動漲勢

油價周二觸及逾一年高位，紐約原油期貨上漲2.3%，一度突破每桶55美元

「疫苗接種給人帶來希望，同時我們也看到國際上的很多減產努力，」Tradition Energy董事Gary Cunningham稱。「這兩個因素相結合，使價格升向區間高端。」

西德州中級原油（WTI）3月交割原油期貨合約上漲1.21美元，結算價報每桶54.76美元，為1月底以來最高價位。布蘭特原油4月交割原油期貨上漲1.11美元，收於每桶57.46美元。

●白銀加速下跌

紐約白銀期貨周二一度下跌10%，因投資人在芝商所上調保證金要求後平倉。一度推動銀價衝上八年高位的購買熱潮偃旗息鼓。同時，Reddit貼文發布者的注意力轉移到投資GameStop Corp.的損失上。在上周成為Reddit散戶短線做多目標的貝萊德旗下iShares安碩白銀信託重挫逾8%。

周二GameStop和AMC股價大跌，帶動白銀價格回落。

「我認為平台挫傷了Reddit軍團在GameStop上的士氣，這產生了明顯影響，」BMO Capital Markets金屬衍生品交易主管Tai Wong表示。「如果他們不能讓GameStop持續上漲，也就不會繼續交易白銀。」

倫敦金銀市場協會說，周一白銀交易量超過10億英兩，接近有紀錄以來最高價位。

「今天上午的主要驅動因素之一是芝商所提高了白銀保證金要求，這也是白銀市場新手嘗到的教訓之一，」RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示。「如果你買進一份期貨合約，就需要在帳戶裡放更多錢來保持這個頭寸，因此出現了大量平倉。保證金上調讓很多參與者離場。」

紐約商品交易所(Comex)3月交割白銀期貨下跌10%，結算價報每英兩26.402美元。 現貨白銀下跌9%。

不過，高盛重申白銀是其首選金屬，但指出周一的狂熱漲勢不足以逼空，因為這些部位有實物支撐。

高盛分析師Jeffrey Currie在報告中表示：「在當前環境下，散戶抱團投資白銀市場只會加劇市場波動，並使供求局面產生小幅區域性錯位。儘管白銀市場很可能在這場高度關注中幸存下來，但這確實表明民粹主義是一種日益成長的政治力量，現在具有了推動市場的力量。」

●銅價創今年以來最低收盤價位

倫敦時間下午5:54，倫敦金屬交易所銅下跌0.3％，結算價報每噸7,777美元，扭轉了早前的漲勢。錫下跌，回吐盤中1.4%的漲幅。由於庫存減少，錫面臨至少30年來嚴重的供應緊張。

花旗集團預測，由於疫情風險和中國製造業疲軟，銅價短線將回落。 Max Layton等分析師稱，銅價可能會在未來兩到四周內大幅下跌，利空因素包括中國採購經理人指數走軟，中國信貸周期下行，中國可能實施防疫封鎖，以及變異新冠毒株蔓延。

不過，花旗也指出，第2季前景將轉好，銅價疲軟將是一個抄底機會。

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