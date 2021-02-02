投機交易續消退 道指反彈475點

對投機戶交易熱潮的擔憂持續減輕，股市在前一交易日強勁反彈後繼續走高。(美聯社)

由於對投機戶交易熱潮的擔憂持續減輕，股市在前一交易日強勁反彈後繼續走高。

道瓊工業平均指數 攀升約475.57點或1.57%收3萬687.48點，為11月來最佳單日走勢。史坦普500指數上漲52.45或1.39%收3826.31點，連兩日漲幅達3%。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲209.38點或1.56%收1萬3612.78點，使其本周漲幅超過4%。

華爾街連日走升與GameStop 的逆轉直下相吻合。電子遊戲股GameStop在社交媒體上獲得散戶投資 人集體運作軋空。GameStop在上周上漲400%後，2日又下跌60.01%。自29日以來，該股已流失逾70%的市值。

Pacific Life Fund Advisors資產配置負責人高赫曼(Max Gokhman)表示：「無可避免地，就像任何技術面驅動的軋空一樣，Reddit論壇的推力已經耗盡，現在正跌落凡間。」「在了解物極必反和基本面仍然重要之後，其他市場投資人就可以安心重回市場，這很可能就是推動本周反彈行情的主因。」

Reddit散戶群中熱衷的其他高度投機性投資也開始下降。AMC Entertainment下跌41.29%。白銀期貨合約在1日創下11年來最大單日漲幅後，2日下跌超過10%，為8月以來最糟單日跌幅。

投資人認為這表明散戶的投機狂潮正在消退，這對整體股市和投資人信心都是有益的。上周股市遭受10月以來最糟糕單周走勢，因為許多人越來越擔心那些軋空的瘋狂交易活動可能會傳染並蔓延到市場的其他領域。

不過仍然有人認為，這種由Reddit推動的交易狂熱顯示，散戶投資人的集體力量值得更多關注。

New York Life Investments經濟學者和投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)說：「散戶投資人是一支不可忽視的力量。」「這次代表性的操作範例將逐漸消失，散戶投資人的影響力將隨著時間而消退。但在單一個股基礎上，我認為投資人應提防這種情形可能會不時出現在某些個股上。」

同時，在國會共和黨員對拜登總統(Joe Biden)的1.9兆元紓困計畫提出修正版本後，投資人也將觀察華府的兩黨談判。

拜登1日與國會議員們會面，同時國會民主黨員通過無需兩黨支持的折衝法案。白宮發言人莎奇(Jen Psaki)將這次會議形容為「實質性且富有成果」。