飆股GameStop重摔逾30% 但捧紅中資交易app「微牛」

電玩遊戲實體零售商遊戲驛站（GameStop）股價月1日大跌31%，市值蒸發70億美元。路透

美國 Reddit論壇網友狂炒的電玩遊戲實體零售商「遊戲驛站」（GameStop ），股價周一（1日）收跌30.77%至225美元，且股價在盤後交易持續挫低逾16%。

GameStop的市值周一蒸發70億美元，盤後股價持續下挫至低於200美元，這將幾乎抹掉上周五的剩餘漲幅。該股近幾周因軋空而波動劇烈，交易量也很大，但根據FactSet，周一交易量是1月20日以來最低。

因散戶大軍與做空的避險基金大鬥法，這支股票 1月飆漲1,625%。根據S3 Partners截至上周五收盤的數據，持有空頭部位的避險基金因此蒙受巨額損失，依市值計算將近135億美元。

線上券商Robinhood和其他交易app持續限制買進GameStop的股票和選擇權合約，以及其他被嚴重放空的個股。目前，Robinhood只允許客戶買進20股GameStop，除非他們已持有20股，後者則不能再買。這已經比開盤前限制只能買進1股要寬鬆。其他交易受限的股票包括AMC娛樂控股公司、黑莓（BlackBerry）、Koss、Express、諾基亞（Nokia）、Genius Brands International，以及Naked Brand Group。

AMC娛樂控股周一上漲0.3%，先前一度大漲20%。其他交易受限股周一大多下跌，包括挫低近17%的Express、慘跌約45%的Koss，以及下滑14%的Naked Brand Group。上漲的則有Genius、黑莓和諾基亞。

在GameStop的交易狂潮中，中資交易平台「微牛」（Webull）上周四趁勢崛起為全美人氣第2高的app。那天，多家線上券商對散戶買進GameStop和AMC娛樂控股等波動劇烈的股票設限。

根據市場分析業者SensorTower，1月28日，微牛app來自蘋果App Store和Google Play的全球安裝次數達約10萬，比一周前激增270%。這使得微牛當天衝到iPhone美國App Store免費app排行榜的第2名，美國Google Play商店免費app的第3名，遠優於前1天的大約是第60名。

Robinhood決定限制用戶買進特定股票引發外界重砲批評，其中包括美國眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），她說此事「無法接受」。

截至上周四，微牛app自推出以來的全球安裝數約930萬次，相較下，美國散戶愛用的Robinhood Markets在2020年時有逾1,300萬用戶。

微牛2016年由前阿里巴巴集團員工王安全創辦，目前已吸引到包括中國科技巨擘小米在內的風投注資人民幣逾6.2億元。