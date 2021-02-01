我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

你有邀請函嗎？全球名人瘋玩「Clubhouse」語音社群App

布林肯：願接納香港難民 不排除加碼制裁北韓

飆股GameStop重摔逾30% 但捧紅中資交易app「微牛」

編譯季晶晶／綜合外電
電玩遊戲實體零售商遊戲驛站（GameStop）股價月1日大跌31%，市值蒸發70億美元。路透
電玩遊戲實體零售商遊戲驛站（GameStop）股價月1日大跌31%，市值蒸發70億美元。路透

美國Reddit論壇網友狂炒的電玩遊戲實體零售商「遊戲驛站」（GameStop），股價周一（1日）收跌30.77%至225美元，且股價在盤後交易持續挫低逾16%。

GameStop的市值周一蒸發70億美元，盤後股價持續下挫至低於200美元，這將幾乎抹掉上周五的剩餘漲幅。該股近幾周因軋空而波動劇烈，交易量也很大，但根據FactSet，周一交易量是1月20日以來最低。

因散戶大軍與做空的避險基金大鬥法，這支股票1月飆漲1,625%。根據S3 Partners截至上周五收盤的數據，持有空頭部位的避險基金因此蒙受巨額損失，依市值計算將近135億美元。

線上券商Robinhood和其他交易app持續限制買進GameStop的股票和選擇權合約，以及其他被嚴重放空的個股。目前，Robinhood只允許客戶買進20股GameStop，除非他們已持有20股，後者則不能再買。這已經比開盤前限制只能買進1股要寬鬆。其他交易受限的股票包括AMC娛樂控股公司、黑莓（BlackBerry）、Koss、Express、諾基亞（Nokia）、Genius Brands International，以及Naked Brand Group。

AMC娛樂控股周一上漲0.3%，先前一度大漲20%。其他交易受限股周一大多下跌，包括挫低近17%的Express、慘跌約45%的Koss，以及下滑14%的Naked Brand Group。上漲的則有Genius、黑莓和諾基亞。

在GameStop的交易狂潮中，中資交易平台「微牛」（Webull）上周四趁勢崛起為全美人氣第2高的app。那天，多家線上券商對散戶買進GameStop和AMC娛樂控股等波動劇烈的股票設限。

根據市場分析業者SensorTower，1月28日，微牛app來自蘋果App Store和Google Play的全球安裝次數達約10萬，比一周前激增270%。這使得微牛當天衝到iPhone美國App Store免費app排行榜的第2名，美國Google Play商店免費app的第3名，遠優於前1天的大約是第60名。

Robinhood決定限制用戶買進特定股票引發外界重砲批評，其中包括美國眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez），她說此事「無法接受」。

截至上周四，微牛app自推出以來的全球安裝數約930萬次，相較下，美國散戶愛用的Robinhood Markets在2020年時有逾1,300萬用戶。

微牛2016年由前阿里巴巴集團員工王安全創辦，目前已吸引到包括中國科技巨擘小米在內的風投注資人民幣逾6.2億元。

GameStop 美國 股票

上一則

不堪成本飆升 Google關閉Stadia內部遊戲開發部門

延伸閱讀

米高梅買下GameStop軋空事件翻拍電影版權

米高梅買下GameStop軋空事件翻拍電影版權
美股2月 面臨3大利空

美股2月 面臨3大利空
投資者運用GameStop收益 助醫院病童

投資者運用GameStop收益 助醫院病童
華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

熱門新聞

紐約一家GameStop商店。 (新華社)

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

2021-01-28 21:51
由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

2021-01-28 17:08
當美國重啟經濟且疫情減緩時，股市投機狂潮料將逐漸消褪。美聯社

3理由釀美股投機「完美風暴」 等疫情減緩將見狂潮消退

2021-01-31 20:27
美國GameStop股價近來瘋漲，連帶使網路論壇上流行的股市用語爆紅。路透

你用鑽石手抱袋想吃嫩雞柳？不懂者必讀的股市流行語

2021-01-28 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤

改掉本名硬加王室頭銜 梅根再度變成英人箭靶 公關喊冤
10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提「6000億縮減版」
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通

紐約市因暴雪進入緊急狀態 今早6時起限制交通
中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋

中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋