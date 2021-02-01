擺脫交易狂潮 道指升229點

華爾街似乎擺脫對投機性散戶交易狂熱的擔憂，股市在2月第一個交易日上漲。美聯社

華爾街 似乎擺脫對投機性散戶交易狂熱的擔憂，股市在2月第一個交易日上漲。

道瓊工業平均指數上漲229.29點或0.76%至3萬211.91點，微軟和Visa領漲。史坦普500指數攀升59.62點或1.61%至3773.86點，創11月24日以來最佳單日表現，所有11個類股均上漲。那斯達克綜合指數上漲332.7點或2.55%至1萬3403.39點。

近日新聞焦點實體電子遊戲零售商GameStop下跌30.77%，流失近三分之一市值。由於極端的交易量和波動性，在Reddit論壇WallStreetBets上受到散戶投資 人追捧的這支股票上周飆升400%。另一支上周躍升277%的軋空標的AMC Entertainment收盤持平。

許多華爾街人士都被散戶在GameStop和AMC Entertainment等嚴重放空個股的瘋狂交易所嚇倒，讓即使未直接參與交易的對沖基金也全面採取避險操作。高盛(Goldman Sachs)表示，狂買引發的軋空是25年來最大的。但有些策略師認為，這種影響力不太可能在華爾街蔓延並破壞新的牛市。

瑞銀全球財富管理公司投資長海夫勒(Mark Haefele)在報告中表示：「過去一周波動率回升是由股市部位驅動，而非對成長的擔憂。」「許多機構一直在調整其部位，以應對散戶投資人最近協同大買所造成的空頭風險。但是根據最近幾天的流量和規模，我們認為現在大部分壓力已經解除了。」

熱門網路經紀商羅賓漢(Robinhood)表示，由於散戶狂買迫使其票據交換所上周將準備要求提高了10倍，它又從股東處籌集了24億元。這筆資金可能代表投資人對這家經紀商可以渡過市場動盪有信心。

CFRA首席投資策略師史托瓦(Sam Stovall)在報告中表示：「即使出現大量軋空個股上漲帶來的不確定性，但這不會是1998年流動性危機的重現。」「就算股市需要進行預期和估值調整，但牛市並沒有結束，我們也不建議對年底史指目標或資產配置進行任何調整。」

但是，Reddit熱潮似乎正在蔓延到金融市場其他領域。白銀期貨合約上漲11%，結算價上漲9.3%，是11年來最大單日漲幅。Reddit聊天室出現許多專門討論白銀的內容，而「#silversqueeze」一詞成為推特的新關鍵字。

與此同時，由10位共和黨 參議員組成的小組31日致函拜登總統，敦促他考慮縮小新冠病毒紓困方案規模。他目前提出的計畫是1.9兆元。

共和黨的建議是將補助美國人的新一輪支票規模從每人1400元減到1000元，並對支領資格者收入限制更加嚴格。對於個人而言，年收入超過4萬元者將被排除在外。

眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，眾議院將通過一項預算決議，朝通過和解批准立跨出的第一步。這項程序將讓參議院民主黨無需共和黨投票即可批准紓困措施。

本周財報季全面展開。未來幾天將公布財報的個股包括Alphabet、亞馬遜、阿里巴巴、Snap，埃克森美孚、Biogen、輝瑞和Chipotle。