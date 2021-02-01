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「科技女股神」領航 Ark投資1月吸金勝過華爾街巨頭

編譯林奕榮／綜合外電
「科技女股神」伍德創辦的Ark投資管理公司，高度看好電動車製造商特斯拉。 (擷自影片)
「科技女股神」伍德創辦的Ark投資管理公司，高度看好電動車製造商特斯拉。 (擷自影片)

看好顛覆性科技公司的Ark投資管理公司績效卓越，今年1月吸引的資金規模甚至高於貝萊德（BlackRock）、道富（State Street）等華爾街傳統巨頭。

根據金融服務公司晨星（Morningstar）的資料，由「科技女股神」伍德（Cathie Wood）掌舵的Ark投資，旗下主動式管理指數股票型基金今年來已吸引82億美元資金，高於貝萊德的iShares部門和道富的ETF事業。

評論人士已開始將美股目前的熱潮與1990年代網路泡沫做比較，Ark投資1月的表現，為過去一年來畫下出色句點，也進一步鞏固該公司為美股最大贏家之一的地位。

Ark投資管理的資產1月增至467億美元；2020年，該公司管理的資產規模由34億美元激增至逾300億美元。

Ark投資在2014年成立，投資策略是挑選「破壞性創新」的公司，因此旗下幾檔基金均聚焦創新、基因體學、金融科技、自動化科技和次世代網際網路的新創公司。

Ark的旗艦基金「創新ETF」（Innovation ETF）主要持股是電動車製造商特斯拉、串流平台Roku、生技公司Crispr Therapeutics，以特斯拉的權重最高，超過9%；該基金去年上漲150%，今年以來累計上漲10.4%。

晨星全球ETF被動式策略研究主管強森（Ben Johnson）表示：「Ark的ETF報酬率驚人，過去幾個月也吸引高額資金湧入。他們對複雜題材的解讀，產生了效果。」

Ark投資的操作模式並非被動追蹤指數，反而更像傳統避險基金，主動調整投資組合，尋找認為表現能勝過大盤的公司。

分析師指出，伍德例行性地公布討論市場和經濟趨勢的影音內容，召開網路研討會，有助Ark掌握市場的最新思維。

ETF Trends投資長納迪格（David Nadig）說：「Ark的情況很有趣，也和他人不同」，Ark除了「積極集中押注」，更「擅長處理複雜的題材，向投資人闡述」。

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