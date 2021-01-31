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GameStop空頭噩夢全面擴散？策略師：不至於吞沒牛市

編譯葉亭均／綜合外電
美股策略師認為，儘管GameStop近期引發市場波動，但美股做空部位的規模太小，不至於撼動美股整體多頭走勢。（路透）
美股策略師認為，儘管GameStop近期引發市場波動，但美股做空部位的規模太小，不至於撼動美股整體多頭走勢。（路透）

美國電玩零售商遊戲驛站（GameStop）因散戶大軍拉抬而瘋漲，讓任何做空、押錯邊的人感到恐懼。不過，巴克萊策略師認為，那些做空部位的規模或許還沒大到讓投資基金界陷入困境的地步，因此，美股短期回檔應不至於改變整體多頭走勢。

彭博資訊報導，以戴司潘德（Maneesh Deshpande）為首的巴克萊策略師透過計算空頭押注與整個市場市值的關係，發現過去一年的做空部位實際上已降到至少

2008年以來最低水準。此外，在整體規模43兆美元的市場中，今年被當日沖銷交易者鎖定、做空量最大企業的空頭部位，占市場的比率不到0.001%。

美股標普500指數上周創自去年10月以來最大單周跌幅，在投資人拋售股票過程中，多次引發市場擔心，避險基金遭到軋空而虧損是否會對股市帶來全面爆發性的影響。策略師們認為，從目前來看，儘管由Reddit論壇引發的股票震盪走勢，可能掩蓋其它題材，但不太可能完全吞沒整個多頭市場。

Front Barnett Associates投資長弗蘭特（Marshall Front）表示：「我們目睹一場幾乎是前所未有的投機活動。但另一方面，我們所談論

的是一小群沒有太大影響力的股票」，「經濟的基本面很強。聯準會非常積極，且寬鬆政策依然存在，它們共同幫助股市上漲」。

儘管標普500指數上周下跌超過3%，但交易員形容大盤整體依然存在秩序。摩根大通策略師Dubravko Lakos-Bujas等認為，這次回檔很可能是「短暫的技術性下跌」。他們在上周五發布的報告表示，隨著企業獲利改善和美國消費支出好轉，這次回檔又是加碼股票的機會，尤其是那些將受惠於經濟復甦的股票。

巴克萊策略師戴司潘德表示：「儘管軋空始於GameStop，但顯然正蔓延至更多的股票」，「雖然我們預期會出現更多的去槓桿，但最終問題的規模似乎非常有限」。

根據巴克萊的統計，市場中做空總額為8,000億美元，約占美國股市總市值的2%。那些遭嚴重做空的公司，即空頭部位占其流通股總量逾20%者，有400億美元的股票被做空，占市場總空頭部位的5%。

戴司潘德說：「我們仍然樂觀地認為其影響可能受限。最重要的是，儘管痛苦可能會在短期內持續下去，但全面蔓延的風險仍然很低。」

股票 美國 投資

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