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做空GameStop輸到脫褲 這家避險基金公司1月失血53%

編譯洪啟原／綜合外電
知情人士透露，避險基金Melvin的資產在1月失血53%，受做空GameStop和其它十幾筆押注所拖累。(路透)
知情人士透露，避險基金Melvin的資產在1月失血53%，受做空GameStop和其它十幾筆押注所拖累。(路透)

知情人士透露，避險基金Melvin的資產在1月失血53%，受做空GameStop（遊戲驛站，簡稱GME）和其它十幾筆押注所拖累。網路論壇Reddit的散戶投資人日前熱烈追捧GME，推升這家公司股價狂飆，把空頭大軍殺個措手不及。

彭博引述消息人士報導，Melvin目前的槓桿率是2014年底成立以來最低。Melvin上周表示已重新調整投資組合，包括回補GME的空頭部位。

Melvin目前管理逾80億美元資產，其中包含避險基金Citadel和Point72資產管理公司上周投入的27.5億美元，及現有客戶追加的資金。

Citadel避險基金，連同Citadel創辦人葛瑞芬與公司合夥人向Melvin投資20億美元。知悉Citadel情況的人士透露，Citadel避險基金1月對Melvin的投資部位損失低於1%。

Point72的投資到1月底失血10%至15%，Point72向Melvin投資7.5億美元，目前對該公司的投資總和為10億美元。目前不清楚Point72有多少損失金額來自Melvin。

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