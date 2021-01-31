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日經：美國再次打破全球晶片業平衡 台積電繼續挑大梁

編譯林奕榮／綜合外電
日經新聞指出，美國對中國的制裁造成全球晶片荒，進一步拉抬台積電在全球晶片產業的主宰地位。 歐新社
日經新聞指出，美國對中國的制裁造成全球晶片荒，進一步拉抬台積電在全球晶片產業的主宰地位。 歐新社

全球半導體短缺日益嚴重，外國政府已求助台灣當局，向台積電轉達提高產能的請求，凸顯台積電在晶片產業無人能及的影響力。日經新聞指出，在美中摩擦加劇之際，台積電在全球半導體產業的主宰地位日益升高。

蘋果、高通、Sony等公司，目前天天派遣代表前往台積電總部，希望確保產品所需晶片供給無虞。

日經新聞指出，1986年美國日本簽定半導體協議，強迫日本半導體製造商調高售價，讓美國業者取得更大的市占率；當時，日本的NEC、東芝和日立，都是全球頂尖的晶片製造商。

美日的協議成為台灣的機會，台灣政府當局當時研判全球晶片產業將大幅變動，敦促張忠謀回國創立台積電；這個押注極為成功，台積電掌握美國轉向「水平分工」的趨勢，靠著代工快速崛起。

2010年代智慧手機普及，讓台積電獲得另一波成長動能；該公司迅速投入高額資金研發新製程，吸引更多訂單。

目前，台積電是全球僅有三家具備生產先進半導體能力的公司之一，另外兩家分別是三星電子和英特爾，但英特爾幾乎已要退出這個行列。

美中摩擦造成地緣政治風險，推升台積電的全球影響力；一度尋求與亞洲企業對抗的美國，如今在國安因素的考量下，正竭盡全力拉攏台積電。

華府35年前打壓日本的半導體產業，如今把目標對準中國，也造成全球晶片荒；日經指出，美國再次造成晶片業動盪後，但台積電仍將繼續挑起主角大梁。

台積電 美國 日本

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