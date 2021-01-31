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路博邁投信：景氣復甦有利新興市場貨幣債表現

記者賴昭穎／台北報導

新興市場貨幣去年第四季表現強勁，隨後受到美國利率上升的影響，強勢表現在過去幾周止步。路博邁投信表示，一般而言，實質利率大幅走揚的環境不利於新興市場貨幣的表現，但至今利率上升的幅度大致已反映未來經濟成長改善與通膨攀升的前景，考量目前的經濟復甦階段以及疫情持續籠罩的大環境，擔心金融環境大幅緊縮可能仍言之過早。

路博邁表示，投資人（主要是投機性資金）藉著利率上升的機會減持美元相對於核心貨幣（例如歐元）的空倉部位，同時間大多數新興國家的貨幣連帶受到拖累。整體而言，新興市場貨幣的貶值幅度有限，但少數幾個國家在非系統性因素的影響下，貨幣貶值的幅度較為劇烈。

舉例來說，智利與以色列央行採取大規模的外匯干預措施，希望藉此補強外匯存底（智利）或是阻止貨幣升值（以色列）。另一方面，波蘭央行加大干預匯市的力道，阻止波蘭茲羅提升破目標門檻。巴西當地的投資人藉由放空巴西里耳，為股市多頭部位建立避險，且巴西里耳目前僅呈現有限度的負息差。

考量近期大環境的發展，路博邁表示，對於新興市場貨幣的展望並未大幅改變，周期性復甦將有利於新興市場貨幣，其中大宗商品出口國貨幣的升值空間尤其顯著。此外，隨著地緣政治摩擦降溫，與全球貿易環境呈現高度相關性的貨幣料可望表現不俗。另一方面，擁有穩健經濟基本面的「高品質」新興貨幣亦可望創造良好表現。

儘管新興市場（包含新興市場貨幣在內）在2020年尾聲表現走揚，但未來資金預料將持續流入新興市場，且大多數新興市場貨幣的評價仍處於多年來的相對低檔，因此對新興市場貨幣維持正面觀點，其中包括俄羅斯盧布、哥倫比亞披索、哈薩克坦吉、以及巴西里耳等大宗商品出口國貨幣。

此外，依賴全球貿易與經濟成長表現的亞洲貨幣（韓圜、人民幣、印度盧比、新加坡幣、馬來西亞令吉）與中歐國家貨幣（捷克克朗、波蘭茲羅提、羅馬尼亞列伊）；以及高Beta係數的墨西哥披索與土耳其里拉等，前述貨幣的投資評價目前仍相對低廉。

路博邁持續在多個新興市場本地貨幣債券市場看到良好的投資價值，這些國家不僅可提供相對較高的實質殖利率，且料將延續鴿派的貨幣政策，例如印尼與墨西哥。路博邁表示，新興本地債展望良好，但各區域表現輪動快速，因此更需靈活的操作與選債，才能掌握新興本地債投資機會。

貨幣 新興市場 投資

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