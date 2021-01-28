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手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 莫名其妙發橫財

手握一股GameStop 賣掉瘋賺95倍 有人莫名其妙發橫財

記者胡玉立／綜合報導
紐約一家GameStop商店。 (新華社)
紐約一家GameStop商店。 (新華社)

散戶響應Reddit社群號召，連日逆襲掃貨撐起GameStop股價，讓做空對沖基金大戶慘賠數十億元，震撼華爾街；在Reddit社群發文引爆GameStop股票購買狂潮的關鍵用戶之一「DeepF *** inValue」，指其真實身分是Youtuber網紅「咆哮小貓」(Roaring Kitty)、波士頓金融分析師基思·吉爾(Keith Gill)；27日GameStop股價狂飆之際，吉爾曾發布截圖顯示幾個月來他一共投資74萬5991元，如今價值已達4797萬3298元。

與此同時，有些人因為在十個月前下載Robinhood股市交易應用程序，收到隨機贈送的免費GameStop一股(當時交易價格約3.70元)，27日看到熱門新聞，才意外發現自己發了一筆橫財，莎拉·曼庫索(Sarah Mancuso)即是其中之一。

華爾街日報報導，曼庫索說，十個月前當她收到Robinhood送她GameStop免費那一股時，曾抱怨這家公司毫無前途，後來也沒有再透過Robinhood股市交易應用程序投入任何資金，還曾多次想關閉帳戶。

但曼庫索27日突然注意到GameStop股票狂飆的訊息後，才想起手上有這麼「一股」。

她當天以353元，將手上唯一一股GameStop賣掉，利潤高達95倍。

她在極高點賣出GameStop股票，是她「生平第一次真正與股市往來，未來想必也很難再有如此高的報酬率」。

每日郵報(Daily Mail)報導，家住波士頓郊區的Youtuber網紅、金融分析師「咆哮小貓」吉爾，幾個月來不斷在Raddit社群以「DeepF***inValue 」之名發表視頻，分析GameStop股價交易，指該公司股價被低估，最近並指該股票經過短暫擠壓，已經成熟。

報導指出，吉爾已婚、育有一子，住家是一棟外表普通的三臥室房屋。他在網上自稱「巫師先生」。27日GameStop股價狂飆時，吉爾貼出截圖顯示自己數月來投資的74萬5991元，如今已值4797萬3298元。

報導表示，儘管吉爾最初提倡購買GameStop股票並非刻意形成一場針對華爾街大老闆的意識形態運動，但擁有470萬用戶的Reddit社群團體仍將吉爾當成「先知」；Robinhood交易應用程序的1300萬用戶可能有多達一半加入了買股狂潮。

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