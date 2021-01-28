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美元走貶 美經濟數據尚好提升風險胃口

編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌日圓達到12月以來的最高價位，日圓避險貨幣的角色在疫情期間不太靈光。路透
美元兌日圓達到12月以來的最高價位，日圓避險貨幣的角色在疫情期間不太靈光。路透

美元周四下跌，因風險情緒改善，之前公布的數據顯示美國上周初請失業金人數下降，且國內生產毛額（GDP）數據雖然不佳，但符合預期。

澳元兌美元升0.4%，至0.7695美元，稍早曾跌至0.7590美元，為12月29日以來最低。美元兌挪威克朗跌近1%，至8.578挪威克朗，此前曾升至一個月高點8.7286。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周四跌0.2%，至90.455。

美元指數繼去年下跌6.8%後，本月上漲0.50%。英鎊兌美元漲0.4%至1.3742，接近盤中高點1.3746。

美國經濟2020年遭遇二戰以來最嚴重萎縮，因新冠疫情令餐館和航空業等服務業遭受重創，導致數千萬美國民眾失業並陷入貧困。另外，美國勞工部公布，截至1月23日當周，初請失業金人數經季節調整後為84.7萬人，這比前一周減少了6.7萬人，但仍遠高於2007-09年大衰退時期66.5萬人的高峰。

Action Economics全球匯市分析部門董事總經理Ronald Simpson說：「美國經濟數據支持風險意願，第4季GDP接近預期，初請失業金人數降幅大於預期。」

倒是日圓連續二日下跌，使美元兌日圓達到12月以來的最高價位。「自2020年初新冠疫情開始以來，美元兌日圓作為避險貨幣對就一直不可靠，」富國策略師Erik Nelson、Mike Schumacher和Zachary Griffiths在周四的報告中寫道。「明顯偏離了疫情前模式，當時在市場重大避險的日子裡，日圓兌美元總是走強。」

美元兌日圓升0.1%至104.23。

美元 美國 疫情

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