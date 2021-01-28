我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡

散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

編譯湯淑君／綜合外電報導
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）
美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

美國遊戲驛站（GameStop）股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市，從東京、雪梨到阿姆斯特丹，皆可見熱門放空標的在螞蟻雄兵力舉下暴漲。這場市場風波也已引發華府關注，美國財政部與證管會（SEC）都正密切監控情勢。

在Reddit論壇「華爾街押注」（WallStreetBets）鄉民號召買進下，GameStop股票本周來已飆升逾400%，迫使一些投資大戶認賠軋平放空部位。GameStop股價28日早盤繼續竄高，一度大漲29%。這波「軋空」熱潮更在28日席捲全球，使世界各地原本失寵的公司鹹魚翻生。放空者打壓愈重的股票，股價彈得愈高。

在歐洲，放空者最愛的房地產集團URW股價盤中激漲逾20%。同樣是放空箭靶的日本電商巨人樂天和嬰兒用品公司貝親（Pigeon），股價各漲至少6.9%。Interactive Brokers首席策略師索尼克形容，散戶「像狼群般尋獵弱者」。

印度當沖客湧入允許本地人交易美股的平台，追捧這檔美國遊戲股的交易單占該平台成交量15%。澳洲礦商GME股價一度飆升60%，因名稱與GameStop股票代號相同而蒙投資人錯愛。中國散戶常出沒的網路聊天室也熱烈討論軋空概念股。

GameStop掀起的全球漣漪效應無遠弗屆，令人意外。交易平台Stockal共同創辦人暨執行長斯里瓦斯塔瓦說：「沒想到印度人上Reddit閱讀GameStop相關訊息。」此刻印度和別國一樣，居家避疫者眾多，許多人線上買股打發時間。

墨爾本Pepperstone集團研究主管韋斯頓說：「這跟基本面完全不相干，現在是動能當道。」他認為，或許還會有新資金等著進場，只待網民再報下一支「熱門放空飆股」明牌，而這種模式隨群聚效應而增強，媒體報導只會推波助瀾。

市場狂熱引起監管當局關切。白宮表示，新財長葉倫與拜登政府經濟團隊這在關注這些市場活動，美國證管會（SEC）表示，正「主動關注」選擇權和股票市場的波動，並與其他監管機關合作「評估監管對象、金融中介機構和其他市場參與者的活動」。專家指出，這波「軋空」熱潮最後可能招致更嚴格的監管措施。

股價 美國 股票

上一則

大跌之後反彈 道指漲300點

下一則

華爾街小蝦米對大鯨魚之戰 抬價17倍 散戶擊垮對沖基金

延伸閱讀

初領失業救濟金人數比預期少 美股早盤漲逾200點

初領失業救濟金人數比預期少 美股早盤漲逾200點

散戶網路串聯軋空 GameStop兩周漲1500%

散戶網路串聯軋空 GameStop兩周漲1500%
GameStop飆漲 散戶進場

GameStop飆漲 散戶進場
銷售年增21%…蘋果Q1營收逾千億 史上新高

銷售年增21%…蘋果Q1營收逾千億 史上新高

熱門新聞

由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

財報差+投機軋空 道指大跌633點

2021-01-27 16:32
特斯拉執行長馬斯克。(路透)

馬斯克短短一句話 這家電商股票應聲大漲8%

2021-01-26 11:14
美國銀行（BofA）策略師團隊警告，美國股市在強力刺激政策下展現的「極端漲勢」，正在形成資產價格「泡沫」。(美聯社)

美銀警告 華府政策泡沫正吹大華爾街資產價格泡沫

2021-01-22 11:37
華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

2021-01-25 00:33
美國前總統川普（左）與中共總書記習近平（右）。路透

摩根大通：美禁令影響多達600億美元中資企業債券

2021-01-23 08:40
美股27日盤前跌勢加深，道瓊期指一度跌約300點。路透

美股道瓊期指大跌近300點 企業財報穩健也無力回天

2021-01-27 09:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
1人口罩突掉落 全家20人被趕下美航

1人口罩突掉落 全家20人被趕下美航
華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」
「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥死因成謎
美境內暴力威脅加劇 國安部罕見發「恐怖主義警訊」

美境內暴力威脅加劇 國安部罕見發「恐怖主義警訊」