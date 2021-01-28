散戶「軋空」大戶狂潮 從華爾街席捲全球

美國GameStop股價在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市。 （路透）

美國 遊戲驛站（GameStop）股價 在小散戶揪團力拱下狂飆，軋得放空大戶不敵潰逃，這股狂潮從華爾街蔓延到全球股市，從東京、雪梨到阿姆斯特丹，皆可見熱門放空標的在螞蟻雄兵力舉下暴漲。這場市場風波也已引發華府關注，美國財政部與證管會（SEC）都正密切監控情勢。

在Reddit論壇「華爾街押注」（WallStreetBets）鄉民號召買進下，GameStop股票 本周來已飆升逾400%，迫使一些投資大戶認賠軋平放空部位。GameStop股價28日早盤繼續竄高，一度大漲29%。這波「軋空」熱潮更在28日席捲全球，使世界各地原本失寵的公司鹹魚翻生。放空者打壓愈重的股票，股價彈得愈高。

在歐洲，放空者最愛的房地產集團URW股價盤中激漲逾20%。同樣是放空箭靶的日本電商巨人樂天和嬰兒用品公司貝親（Pigeon），股價各漲至少6.9%。Interactive Brokers首席策略師索尼克形容，散戶「像狼群般尋獵弱者」。

印度當沖客湧入允許本地人交易美股的平台，追捧這檔美國遊戲股的交易單占該平台成交量15%。澳洲礦商GME股價一度飆升60%，因名稱與GameStop股票代號相同而蒙投資人錯愛。中國散戶常出沒的網路聊天室也熱烈討論軋空概念股。

GameStop掀起的全球漣漪效應無遠弗屆，令人意外。交易平台Stockal共同創辦人暨執行長斯里瓦斯塔瓦說：「沒想到印度人上Reddit閱讀GameStop相關訊息。」此刻印度和別國一樣，居家避疫者眾多，許多人線上買股打發時間。

墨爾本Pepperstone集團研究主管韋斯頓說：「這跟基本面完全不相干，現在是動能當道。」他認為，或許還會有新資金等著進場，只待網民再報下一支「熱門放空飆股」明牌，而這種模式隨群聚效應而增強，媒體報導只會推波助瀾。

市場狂熱引起監管當局關切。白宮表示，新財長葉倫與拜登政府經濟團隊這在關注這些市場活動，美國證管會（SEC）表示，正「主動關注」選擇權和股票市場的波動，並與其他監管機關合作「評估監管對象、金融中介機構和其他市場參與者的活動」。專家指出，這波「軋空」熱潮最後可能招致更嚴格的監管措施。