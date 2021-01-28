大跌之後反彈 道指漲300點

股市28日自前一日3個月來最大跌幅回升。圖為實體電子遊戲零售商GameStop。(美聯社)

股市28日自前一日3個月來最大跌幅回升。史坦普500指數上漲36.61點或0.98%至3787.38點，道瓊工業平均指數在迪士尼、英特爾和美國 運通的推動下上漲300.19點或0.99%收3萬603.36點，那斯達克綜合指數上漲66.56點或0.5%收1萬3337.16點。

所有11個史指類股都上漲。對經濟復甦最敏感的周期性類股金融和材料分別上漲1.9%和1.8%，工業和醫療保健也領漲。

股市在前一個交易日出現急劇下跌，史指和道指創下10月以來最大單日跌幅，原因是大量放空個股在投機性買盤狂潮下讓投資 人擔心。有些人擔心被軋空的對沖基金可能會被迫減碼持股以籌集現金；其他人則認為這是股市形成泡沫的跡象。

這些個股包括實體電子遊戲零售商GameStop和AMC Entertainment，在交易平台Interactive Brokers和Robinhood採取措施限制遭大幅放空個股交易後，這些股票 大幅下跌。

Evercore ISI技術分析師羅斯(Rich Ross)在報告中表示，「股票的看多動力仍舊強大而完整，而且比GameStop大得多；即使該股停止上漲，多頭也不會稍停。」

GameStop是Reddit聊天室WallStreetBets的熱門標的，在多次交易暫停後收跌44.29%，將其本周以來的漲幅削減至197%。在前一個交易日飆升300%之後，AMC Entertainment下跌56.57%，Bed Bath & Beyond下滑36.4%。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「這些股票繼續主導股市的話題。」「但在聊天室之外，其宏觀背景基本保持不變，而且大多是正面的。」

光是1月，GameStop的股價就飆升超過900%，這是因為菜鳥投資人不斷互相激勵買進現股和認購期權，從而造成巨大的軋空效應。根據FactSet的數據，該股仍是股市被放空最多的股票，其120%的流通股被放空。

在前一交易日的散戶買盤推動下，交易量激增，高達237億股，是2007年以來最大單日交易量。據Piper Sandler統計，美股期權交易量27日達到創紀錄的245億股和5710萬張合約。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)在報告中說：「這根本不是投資。這並不是為退休而規畫的多角化分散投資組合。」「這完全沒有對股票進行審慎分析，這些買家忘了買股票是在買進公司的一部分，反而是在熱門話題中投機炒作一個股票代碼。」

在美國航空公司公佈優於預期的上季業績後，股價上漲9.3％。由於對沖基金和其他空頭爭相買進股票以減少虧損，空頭回補也推動該股的漲勢。根據FactSet的數據，美國航空是被放空最多的美國航空業者。

蘋果2021財年第1季財報創下史上最大營收1114億元。各個產品類別的銷售額都成長達兩位數百分點，但股價卻反向下跌3.5%。

由於獲利不如預期，電動車製造商特斯拉下跌3.32%。該公司預計未來每年的平均交車量將增加50%。

在經濟數據方面，第4季國內生產總值(GDP)成長4.0%，略低於接受《道瓊》(Dow Jones)調查經濟學者預期的4.3%。

上周首次申請失業救濟金人數增幅低於預期。勞工部表示，截至1月23日當周初請失業金人數總計84.7萬人。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計首申總額為87.5萬人。