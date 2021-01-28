初領失業救濟金人數比預期少 美股早盤漲逾200點

美股三大指數28日早盤全面上漲，美股前一日寫下去年10月來最大單日跌幅。(路透)

美股三大指數 28日早盤全面上漲，道瓊指數漲逾200點，原因是上周首次申請失業救濟金人數比預期少。

道瓊工業指數28日早盤漲219點或0.72%，標普500指數上漲0.72%，那斯達克綜合指數漲0.51%，費城半導體指數漲1.89%，台積電ADR漲2.34%。

美國勞工部28日表示，上周首次申請失業救濟金的人數，減少6.7萬人至84.7萬人，比經濟學家原估的87.5萬人少，顯示企業的裁員力道減弱。

美股前一日大失血，道瓊指數重挫逾633點，寫下去年10月來最大單日跌幅，標普500指數回吐今年來漲幅，並翻黑，因市場避險情緒升溫，投資人愈來愈擔憂股票估值已過高。

美國上季經濟成長4%，低於市場預期，凸顯新冠肺炎疫情持續重創勞動市場，並限制民眾花錢的能力與意願。

蘋果公司早盤下跌2.24%。蘋果上季營收 增至1,114億美元 的空前新高水準，正式跨越單季千億美元的里程碑，年增率達21%之多。帶動銷售的不只是5G iPhone系列，每種產品銷售都出現二位數成長，其中iPad的營收增幅更超過四成，每股盈餘與營收都輕鬆超越華爾街預期。

特斯拉（Tesla）早盤跌5.21%，該電動車大廠上季每股盈餘80美分，低於市場預期的1.03美元，營收為107.4億美元，優於市場預期的104億美元。