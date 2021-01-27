波音史上最大虧損逾119億元 好轉等2023年

波音客機。（路透）

受到737 MAX停飛、疫情 和777 X客機延後3年才能交機等影響，波音公司去年虧損達119億美元 ，史上最高，預計2023年才可望好轉。

波音公司（Boeing Co.）執行長凱爾洪（Dave Calhoun）今天在線上會議時告訴華爾街分析師，2020年是「與眾不同的一年」，整個世界、航空業、商業和社區都面臨前所未有的挑戰，而且尚未脫困。

他表示，波音737 MAX、777 X和787等在未來幾個月會嚴重拖累業績，並將延宕好幾年。預計要到2023年，波音才可望回復疫情之前的生產水準。

根據「西雅圖 時報」（The Seattle Times）今天報導，在737 MAX和疫情的雙重危機發生之前，2018年波音年度收入超過1000億美元，2020年度收入為582億美元。

波音2020年度是連續第2年虧損，2019年度虧損為6 億3600萬美元。

在眾多不利的消息中，歐洲航空安全局（EASA）於本月加入核准升級後的波音737 MAX飛機復飛是好消息。目前737 MAX生產進度慢，波音估計到2022年每月生產31架，因此737 MAX到明年之前不會帶來現金流。

2018年與2019年，波音737 MAX機型飛機發生兩起空難，造成合計346人喪生，之後737 MAX遭到停飛20個月處分；去年11月美國聯邦航空總署（FAA）解除禁令。但波音因涉欺騙認證737 MAX的監管機關，相關醜聞導致全球航空監管機關對777 X客機的審查變得更加嚴格。

777 X長程廣體客機原訂於一年前推出，現仍在進行測試，交機時間延到2023年下半年，比原計畫晚了3年。隨著全球疫情導致長程國際旅客變少，訂購777 X客機的大型國際航空公司多處於困境，讓777 X的短期發展不被看好。

波音公司未來的財務復甦計畫將仰賴787夢幻客機，預計這種小型、高效能的長程飛機是疫情消退後民航界的飛行主力。

不過，787客機也有麻煩。由於機身連接問題的缺陷，波音表示有80架787夢幻客機暫停交機，正在檢查與修復。波音787夢幻客機產量將減少至每個月5架，並關閉在西雅圖艾弗雷特（Everett）的生產線，於3月起整併至南卡羅來納州（South Carolina）廠。