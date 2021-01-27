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巴菲特為何討厭比特幣？三個理由看端倪

編譯林奇賢／綜合外電
巴菲特認為，加密幣恐怕不是夢寐以求的投資機會，但他不欣賞加密幣，不代表投資人就不能買比特幣，畢竟他曾經很排斥科技股，但如今波克夏持有最大的部位卻是蘋果公司。(路透)
巴菲特認為，加密幣恐怕不是夢寐以求的投資機會，但他不欣賞加密幣，不代表投資人就不能買比特幣，畢竟他曾經很排斥科技股，但如今波克夏持有最大的部位卻是蘋果公司。(路透)

去年是比特幣大突破的一年，不僅價格三級跳，還讓晚加入這波漲勢的投資人惋嘆不已，但「股神」巴菲特可不這麼想。網路媒體MoneyWise為您整理出巴菲特對比特幣的觀點。

波克夏執行長巴菲特毫不掩飾他對比特幣的看法，他在2020年接受CNBC採訪時說：「我沒有任何一枚比特幣，也沒有任何一枚加密貨幣，未來也絕不會有。」以下為他對比特幣敬謝不敏的三個理由：

他認為比特幣毫無獨特價值

巴菲特不喜歡比特幣，是因為他認為這是沒有生產力的資產。眾所周知，巴菲特青睞能透過生產來創造價值（以及現金流）的公司。但他認為，加密幣沒有實質價值。

雖然比特幣有意在支付系統提供實質上的價值，但目前用途仍相當有限。如巴菲特所言，比特幣當前的價值，來自投資人樂觀覺得其他人未來會付更多錢買比特幣。

他覺得比特幣不算是貨幣

一般的貨幣定義：貨幣是能作為交易媒介、保值和計價單位的物品。巴菲特則說比特幣是「夢幻泡影」。他曾在2014年時說：「比特幣不能通過成為貨幣的測試，不僅無法成為持久的交易媒介，也不能保值。」

他說，這是相當有效的匿名轉帳方式。但「支票也是轉移資金的方式之一，難道支票憑轉移資金就值很多錢？」

他不了解比特幣

巴菲特一直都是投資他了解的股票，因而成為史上最成功的投資人之一。他2018年曾說：「我投資我覺得了解的東西就已經很難了。我幹嘛還要對自己根本不懂的東西做空或做多？」

他說，不過大家喜歡賭一把，這就是無生產力資產的另一個問題，「相較於了解，你不了解的話才會覺得更加刺激」。

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