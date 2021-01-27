大仁說財經 | Reddit投機炒作GameStop之前因後果

GameStop成為Reddit炒作標的，其來有自。（路透）

華爾街的GameStop大漲狂潮吸引不少投資 人和網路焦點，但與精采的恐怖電影一樣，大家都知道，對某些關鍵演員來說，厄運即將來臨；少數幸運者會變得更強大；怪物可能會被制服，但會在續集回歸。

角色列表

在這種情況下，誰是怪物？誰是英雄？完全取決於個人觀點。

一方面，有一群大多數是盤中交易者，他們在Reddit上協同推高陷入困境的公司股價 ，包括GameStop、BlackBerry、梅西百貨和AMC。至少有一位Reddit用戶貼文指出，他靠操作GameStop還清了數千元的學貸。

另一方面，則是對沖基金和空頭，也就是押注公司股價將大跌的人。他們通常是華爾街精英，上百萬投資人靠他們做出明智決定來增加投資組合。但是，他們也因操作過頭導致2008年的金融危機，導致千禧世代和Z世任對其感到不滿。

現在可能正是這部電影的高潮情節：自1月初以來，GameStop的漲幅已超過1700%。包括TD Ameritrade和Robinhood在內的一些交易平台已開始限制AMC和GameStop的交易。SEC和白宮都表示，它們正在監視局勢。

以下是需要了解的背景。

為什麼是GameStop？

熱門的Reddit聊天室WallStreetBets偏好挑戰放空者。如果進入看看大家的留言就知道，這些人都喜歡與市場對作，他們的策略雖然通常可以獲利，但卻已讓他們被貼上吸血鬼或其他不可告人的標籤。

但是，不難理解為什麼有人想放空GameStop；市場預計該公司今年和明年都將虧損。由於遊戲玩家不再需要去購物中心購買遊戲或遊戲機，該公司銷售成長緩慢。也就是說，有些投資人認為GameStop被嚴重低估了，特別是當電子遊戲已成為全民居家避疫時期的主要娛樂時。

GameStop的股價飆升有其正當理由：該公司1月11日宣布董事會新增3名新董事，包括Chewy聯合創始人柯恩(Ryan Cohen)。投資人欣賞柯恩將數位體驗帶進董事會，這是GameStop迫切需要的，因為電子遊戲早已數位化，實體賣場繼續無休止地衰退。

宣布消息的當天，GameStop股價上漲不到13%。但這不是正常且短暫的激增。2天後它上漲了57%。然後是27%。第二周，它兩次上漲10%，另二天又上漲51%。1月25日當周先是上漲18%，然後再大漲93%，1月27日更飆漲逾100%。

原因來自兩方面，但都與公司基本面無關。在Reddit聊天室裡的投資人買進大量的GameStop期權，放空者不得不加購股票 以回補其差價。

27日當天三大主要股指全面大跌，GameStop的漲幅達到令人難以置信的134%。

作為參考：一年前GameStop一股約4元。現在是200元。

不止GameStop

另一個類似的故事正在被新冠疫情重挫的連鎖電影院AMC上演。

在Reddit討論區和Robinhood投資人鎖定該股之後，其股價1月27日上漲302.02%。#SaveAMC成為推特上的流行標籤。

當天AMC和GameStop的大幅飆升，盤中多數觸發防止波動的自動暫停交易系統。

為什麼現在會發生這種情況？

像是Robinhood這種免費App的興起，顛覆了人們交易股票的方式。這項科技使投資平民化，使一般投資人不必靠傳統銀行就可以自由使用期權等複雜的交易工具。

投資人當然可以付錢給分析師得失該買什麼股票，但也可以創立一個Reddit帳戶並關注WallStreetBets之類的討論區。上百萬的年輕投資人人選擇了後者，這就是為什麼GameStop和AMC股價的飆漲讓華爾街投資老手感到驚訝的部分原因。

什麼是期權？

期權是投資者押注股票的未來價格，可以特定價格買進看多期權或賣出看空期權，對未來股價漲跌進行押注。

當股價接近其指定價格時，投資人可以買進低價期權並在其價格上升時賣出。雖然買賣期權與買賣股票並不相同，但是大宗期權交易量可能導致股票上漲或下跌，這通常是因為期權交易者本身就以買賣關聯個股作為對沖手段。

對於GameStop和其他被鎖定的股票而言，交易員持續買進期權，迫使投資人賣出這些期權而買進GameStop股票來對沖其押注。

什麼是空頭

放空者是押注股票將下跌的投資人。他們借入股票再在市場上賣出，並承諾之後會回購這些股票。如果賭贏了，靠著低買高賣，就可獲利。

但如果賭輸了，也就是所謂的軋空，他們通常會買進更多押注公司的股票來對沖損失。

由於投資人押注該公司年底前的獲利潛力，對GameStop的放空額度激增。隨著大量軋空出現，空頭開始對沖其押注，買進更多股票以回補不斷增加的損失。

火上加油

WallStreetBets擁有超過200萬會員，到處都是吹噓投資獲利的貼文，卻少見持平的正義之聲。

該討論區的一位版主貼文說：「我認為眼下正在發生的事情是，你們造成了如此巨大的影響，以至於那些肥貓開始擔心必須認真工作才能謀生。」「你感受到的這種感覺稱為RESPECT，而且非常值得。華爾街不再忽略我們的存在。」

馬斯克(Elon Musk)也發揮臨門一腳作用。他在1月26日推文一個字「Gamestonk !!」，並聯接到WallStreetBets。科技投資客哈利赫皮提亞(Chamath Palihapitiya)也跟進，於26日買進看多期權，但27日就平倉。他表示，將把操作獲利捐贈給慈善機構，並強力支持Reddit上的散戶投資人現象。

他說：「相對於對沖基金透過晚餐交流和私下耳語投資，這些新手敢於在聊天室裡公開透明地表達立場。」「事實證明，這種散戶投資人群聚現象將永遠存在。」

難道這不是泡沫嗎？

它確實是。

有種說法認為GameStop被低估了，但幾乎沒有人相信GameStop、BlackBerry、梅西百貨、AMC或者這些投資人鎖定的其他任何公司都具有支撐股價飆升的基本面。在某個時點，必須考量現實。

但這就是泡沫的問題：太早出場，就會失去在股價高點出脫部位的機會。因此，GameStop會一直上漲，直到無法再漲。

GameStop的傳奇是新派與舊派、業餘與專業、反叛者與建國者之間的一場戰鬥。

目前，新手投資人還在贏。但是，就像所有泡沫一樣，這個泡沫將在某個時點破滅。