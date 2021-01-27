財報差+投機軋空 道指大跌633點

由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。美聯社

由於財報令人失望，股市大跌，而對投機性交易活動加劇的擔憂加劇也是主因。

道瓊工業平均指數 下跌633.87點或2.05%至3萬303.17點，為10月28日以來最糟單日走勢。史坦普500指數下跌98.85點或2.57%至3750.77點，抹去2021年以來所有漲幅，目前下跌0.1%。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌355.47點或2.61%至1萬3270.6點。

波音公司發布財報，由於737 Max停飛和新冠病毒大流行，2020年淨虧損達到創紀錄的119億元，波音股價 下跌3.95%。而即使營收和獲利都超過華爾街已經很高的預期，但AMD股價仍下跌6.2%。

散戶投資 人的投機行為加劇引起市場關注。這些散戶在網路聊天室中繼續大量軋空個股，包括GameStop和AMC Entertainment。有些投資人擔心這股趨勢可能向其他領域蔓延，導致損失增加，因為這些對沖基金被迫賣出其他證券來籌集現金。投資人還擔心投機行為是股市被高估且接近修正的跡象。

Astoria Portfolio Advisors創始人兼資訊長達維(John Davi)說：「股市已經上漲太多，這是健康的獲利回吐。」「過去2個月股市出現巨大的融漲。當股市呈拋物線上漲時，就會出現許多投機行為。」

GameStop股價再次暴漲134.84%。CNBC分析報導，這是Reddit上的散戶投資人們針對對沖基金Melvin Capital的空頭部位軋空所致。由於對沖基金失去空頭部位，正面臨更大的虧損。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中表示：「股市參與者帶著好奇心和看好戲的心態觀察GameStop現象，但這種連日大漲現象正在侵蝕股市信心，並造成一些部位錯置。」

AMC上漲301.21％。

TD Ameritrade宣布，針對GameStop和AMC的交易進行某種限制，以「減輕對我們公司和客戶的風險」。

FundStrategy的李湯姆(Tom Lee)在電郵中表示，股市下跌是因為「像是GameStop和其他公司這樣的大量放空個股的激增，讓大量空頭基金被迫贖回空頭部位。」對沖基金的這種「強制賣出」正在引發股市動盪，並可能導致所有活躍的經理人進入避險模式，也就是追加保證金以彌補損失。

但該策略師補充說，27日的大跌是暫時的，股市很快就會恢復上漲。

Cboe波動率指數躍升至30以上，觸及去年12月以來最高水平。

「大空頭」作者伯里(Michael Burry)在26日已被刪除的推文中表示，GameStop的交易「不自然、瘋狂、危險」，應受「法律和監管影響」。

聯準會(Fed)維持利率在零附近不變，同時維持資產購買計畫不變，每月至少購買1200億元。

微軟在發表出色的上季財報後小幅上漲0.25%。微軟第2財季雲端計算銷售額同比增加17%，而雲端計算業務則在加速成長。

星巴克上季獲利超過預期，但由於新冠病毒案例增加，其美國同店銷售額下降5%。股價下跌6.51%。