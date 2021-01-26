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等待大科技財報 股指創高後拉回

記者張大仁／綜合報導
史坦普500指數盤中雖觸及紀錄高點，但收盤小跌。美聯社
史坦普500指數盤中雖觸及紀錄高點，但收盤小跌。美聯社

史坦普500指數盤中雖觸及紀錄高點，但收盤小跌，華爾街等待企業財報，包括許多藍籌股公司和主要科技股。

史指下跌5.74點或0.15%至3849.62點，盤中一度創下新高紀錄。道瓊工業平均指數下跌22.96點或0.07%至3萬937.10點，盤中最高曾上漲150多點。那斯達克綜合指數下跌9.93點或0.07%至1萬3626.06點。

奇異電氣(GE)上漲2.73%，其第4季工業自由現金流優於預期，並且對今年財測感到樂觀。嬌生(Johnson & Johnson)上漲2.73%，該公司財報超出預期。3M在發布強勁業績後也跳升3.26%。

科技巨頭微軟在盤後公布其第2財季財報，股價上漲1.22%。蘋果、臉書、開拓重工和特斯拉定於本周稍後發布財報。

熱情的散戶投資人繼續與空頭對沖基金對作，包括GameStop和AMC Entertainment在內的大量空頭股票出現劇烈波動，這讓部分投資人擔心，隨著投機活動猖獗，股票可能與基本面脫節。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中表示：「GameStop等嚴重放空的股票出現軋空和劇烈波動進一步證實，至少在短期內，達到滿足點和繼續追逐的投資人情緒是股票的最大短期風險。」

GameStop股價創下新高，大漲92.61%。AMC上漲12.22%。

根據美國商銀統計，在已經公佈財報的史指成分股中，超過70%都超出華爾街對銷售和獲利的預期。

紐約人壽投資(New York Life Investments)經濟學者和投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示：「遏制病毒和政策支持相互結合將推動今年經濟成長，鼓勵更多產業參與經濟活動，並在以後數季恢復強勁的獲利。」

拜登政府宣布，它可能對調整未來紓困支票的資格持開放態度。拜登總統提出的1.9兆元紓困方案直接支付美國人1400元，但由於數字太高，引起兩黨議員的批評。

隨著突變病毒的增加，全球新冠病毒病例在短短13個月內超過1億例。 Moderna於25日表示，其疫苗證實可針對南非發現的變種病毒提供某種保護，而明尼蘇達州官員則宣布在美國首度發現首例巴西確診菌株。

聯準會(Fed)於26日展開為期2天的會議，投資人也在等待Fed發表新的政策聲明。

Fed前主席葉倫(Janet Yellen)被確認為財政部長，成為第一位擔任該職位的女性。

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