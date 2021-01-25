看好科技股財報 史指那指創新高

史坦普500與那斯達克綜合指數同創新高，投資人準備迎接忙碌的一周財報，包括大型科技股在內。(美聯社)

史坦普500指數收復盤中跌幅，收漲創下新高紀錄，因為投資 人準備迎接忙碌的一周財報，包括大型科技股在內。

史指收盤上漲13.89點或0.36%至3855.36點，盤中最低一度下跌1.2%。那斯達克綜合指數上漲92.93點或0.69%達1萬3635.99點，同創新高。較易受科技股變化影響的道瓊工業平均指數下跌36.98點或0.12%至3萬960點，盤中道指一度下跌逾400點。

本周道指有13家成分股、史指有111家成分股將發布財報，包括蘋果 、微軟、Netflix、特斯拉、麥當勞、Honeywell．開拓重工和波音。

蘋果股價上漲2.77%，創歷史新高。定27日發布財報的特斯拉也大漲4.03%，創下歷史新高。

Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)寫道：「華爾街預期27日的蘋果財報將十分強勁，可望輕易超過華爾街的預期。」他將蘋果12個月目標價提高至175元。「即使華爾街預期2021年蘋果將生產約2.2億部iPhone，但根據目前的發展趨勢，我們預期在最多頭的情況下，蘋果可能售出2.4億部以上的iPhone。」

GameStop等個股的高度投機行為讓部分投資人感到不安，引發擔憂其脫離基本面，並可能在大漲終止後對大盤造成衝擊。

這家實體電子遊戲零售商股價一度飆升逾140%至150元以上，這是因為大量散戶投資人在網路聊天室中意圖軋空。GameStop在大幅波動交易中曾短暫轉為下跌，最終收盤上漲18.12%。其他遭大幅放空的個股如Bed Bath & Beyond等，也受狂熱買盤推升。

Nationwide投資研究主管哈克特(Mark Hackett)表示：「這種極端現象繼續引起投資人關注，股市的各項估值指標都接近創紀錄高位。」「其他極端樂觀的跡象包括看多期權比率、信貸利差和動能指標。」

本季財報季開幕強勁。根據美國 商銀的統計，在已經公布財報的史指成分股中，有73%的銷售和每股獲利超過預期。這種情況與上季類似，當時達標的個股數量達到創紀錄水平。

拜登總統(Joe Biden)推動一項1.9兆元的紓困計畫，許多國會共和黨員反對。財政紓困包括對數百萬美國人發放支票、對州和地方政府提供援助、為新冠病毒疫苗和檢測提供資金、提高最低工資和提高失業救濟金等。

在美國和全球，新冠病毒病例數繼續增加，但許多經濟學者預測今年稍晚時經濟將恢復成長。

高盛首席經濟學者哈祖斯(Jan Hatzius)表示：「我們持續預計，由於大規模疫苗接種以及對消費者支出的財政支持所致的病毒風險降低，可望推動年中消費繁榮和2021年的強勁成長。」

但是，高盛也指出，雖然看來財政援助不足的風險現在看來可能性較小，但其他風險仍然存在。哈祖斯指出，消費者仍然比預期更為謹慎，而且病毒的疫苗抗性演變是未來股市的潛在阻力。