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規模更加壯大 Google各國員工宣布組建國際性工會聯盟

編譯林奇賢／綜合外電
全球各地Google員工正要一起成立全球性工會聯盟。路透
全球各地Google員工正要一起成立全球性工會聯盟。路透

全球各地Google員工聯手成立全球性工會聯盟，為加速團結科技員工的案例再添一樁，可望成為其他科技巨頭員工的效仿對象。

科技網站The Verge報導，這個名為「字母全球」（Alpha Global）的聯盟，由13個工會組成，成員來自美國、英國和瑞士等十個國家；「字母全球」隸屬於網際網路工會全球聯盟（UNI global union）。

美國、加拿大等國的Google員工在1月初成立「字母勞工聯盟」（AWU）；AWU成員在一周內就從230人增至逾700人。AWU工會理事長考爾（Parul Koul）聲明指出：「我們知道，在像是字母這樣的全球性公司，組織工會來追求正義，不會受國界限制而止步。」

AWU這類的「少數工會」，是藉由團結員工來擴大力量。AWU的組織結構，允許Google約聘人員和全職員工都能加入工會，但也意味著該工會目前無法獲得美國國家勞資關係委員會（NLRB）的承認，且無法將Google管理階層逼上談判桌。

「字母全球」同樣也是團結不同國家的Google員工，藉此擴大組織的力量。該聯盟將不會與Google達成具法律約束力的協議，至少一開始是如此。不過「字母全球」未來可能試圖施壓Google簽署中立協議，使該公司支持工會的運作。

Google 字母 美國

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