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超級財報周登場 美股早盤持平

超級財報周登場 美股早盤持平

編譯黃嘉洵／綜合外電
數家科技巨擘將在本周揭曉財報，華爾街正屏息以待。美聯社
數家科技巨擘將在本周揭曉財報，華爾街正屏息以待。美聯社

美股道瓊指數25日早盤在平盤附近，蘋果、特斯拉、微軟等科技巨擘將在本周發布財報，華爾街屏息以待。

道瓊指數25日早盤小跌67點或0.22%，標普500指數小漲0.29%，那斯達克綜合指數漲1.07%，費城半導體指數漲0.92%，台積電ADR上漲2.14%。蘋果25日早盤上漲3.23%。

13家道瓊成分股企業及111家標普500指數成分股的財報，將在本周出爐，包括蘋果、微軟、Netflix、特斯拉、麥當勞、Honeywell、卡特彼勒（Caterpillar）及波音。

企業財報季開局搶眼，美國銀行（BofA）的數據顯示，已公布財報的標普500指數成分股中，73%企業的營收與每股盈餘（EPS）雙雙優於預期。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）說：「接下來的每一天，將會聽到有多少比率的企業財報優於預期，但多數企業將基於疫情因素，不提出財測」。

拜科技產業的強勁表現所賜，華爾街本周料將捷報頻傳。道瓊指數過去六周以來，有五周收漲、標普500指數四周內有三周收紅、那斯達克指數上周收漲4.19%，為去年11月以來單周最佳表現，也是六周內第五度收紅。

美股上漲之際，總統拜登正試圖推動規模1.9兆美元的紓困案，且許多經濟學家預期經濟將在今年稍後復甦。

指數 道瓊 蘋果

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