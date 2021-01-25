華爾街空頭示警：拜登政策不親商 股市恐跌至少30%

華爾街空頭大咖認為，拜登政府可能制定對企業不友善的政策，美股恐將大跌30%。(美聯社)

財經網站CNBC報導，曾掌Prudent Bear Fund、搶在2008年金融危機爆發前賣給Federated而聞名的華爾街長期大空頭David Tice，對投資 人提出新的警告：他預期美股 將出現長達兩年的低迷行情，至少大跌30%。他的理由之一是華府政策對企業不友善。

Tice日前受訪表示，「拜登現在掌控參、眾兩院，可能制定更加反資本主義的政策。他們已提高最低工資，那將在成本面衝擊獲利」。根據Tice，寬鬆的貨幣和財政政策支持印鈔，也不利於股市。

現任AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF顧問的Tice悲觀看待美股，認為問題愈堆積來愈嚴重。市場過度高估和疫苗 隱憂都是隱憂。

他指出：「疫苗並非萬靈丹。我們看到許多人對此抱持樂觀態度，但新病毒株出現，未來肯定有風險。」

Tice承認他看的時間點未必完全正確：「我看到熊市來臨，大家叫我恆久熊。我在1998年、1999年，以及2006到2007年都喊早了。」他目前管理的基金正承受沉重壓力，過去3個月間下跌32%。

對於股市何時開始有麻煩，Tice沒提供明確時間表，但「一旦崩盤，可能跌得很重，導致投資人長期蒙受損失」。

Tice仍鼓吹持有黃金，做為首選資產。他說：「個人和基金經理人持有的黃金遠遠不足，黃金股不可思議的便宜。」