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回應德國求助 台積電：會支援車用晶片產能需求

中央社台北24日電
台積電。(路透)
台積電。(路透)

德國經濟部長致函台灣政府籲請提高汽車業晶片供給，並希望向晶圓代工龍頭台積電傳遞訊息。對此台積電今天表示，會持續與汽車電子客戶緊密合作，支援產能需求。

德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）籲請台灣政府，為德國處境艱難的汽車產業提高晶片供給量；他呼籲台灣政府向台積電明確傳遞這項訊息。

台積電今天上午回覆中央社記者詢問表示，「這對台積公司是首要考量，我們會持續與我們汽車電子客戶緊密合作，以支援其產能需求。」

台積電總裁魏哲家日前在法說會上指出，汽車市場從2018年開始相對疲弱，2020年汽車產業供應鏈全年更受到COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）影響，客戶在去年第3季時也持續降低需求，台積電在去年第4季才開始看到產業突然回溫現象。

魏哲家指出，汽車產業供應鏈既長又複雜，去年全年台積電產能因為其他領域客戶強勁需求，呈現緊繃狀態。因此短期間內由於汽車產業供應鏈需求反彈，產能供應緊繃的現象將會更明顯。

去年第4季車用電子應用雖然僅占台積電銷售比重約3%，不過季增幅度卻是應用別第2大，季增幅度達27% ；去年全年車用占台積電銷售比重約3%，較前年減少7% 。

受到疫情衝擊，去年全球車用半導體市場規模下滑，不過特定車用半導體產品卻逆勢成長。

從晶圓應用分布來看，去年車用占全球8吋晶圓需求比重約33%，占12吋晶圓需求比重約5%。

產業人士指出，大約8成矽晶圓面積比例的車用晶片在8吋晶圓產線生產，電動車加上自動駕駛應用需求強勁，帶動8吋晶圓投片量大增，8吋晶圓廠產能早已塞爆。

晶圓代工廠世界先進董事長方略日前就指出，今年汽車出貨量可望自去年的7200萬輛，增加到7700萬輛，每輛車內含半導體價值也將增加15%，車用半導體將成長約24%，整體半導體需求非常強勁，晶圓代工供不應求。

根據工研院產業科技國際策略發展所資料，去年全球車用半導體市場規模年減12.2%，不過先進駕駛輔助系統（ADAS）半導體反而年成長10.5%，電動車用晶片年成長10.6%；預估到2024年，全球車用電子半導體市場規模可到639億美元，占全球半導體市場比重約10.8% ，年複合成長率約9.3%，預估到2024年所有車用半導體產品將呈現正成長趨勢。

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