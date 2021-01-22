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史指自高點滑落 那指小漲 道瓊跌179點

記者張大仁／綜合報導
史坦普500指數從紀錄高點小幅回落，同時主要科技股走強，將那斯達克綜合指數推至歷史新高。
史坦普500指數從紀錄高點小幅回落，同時主要科技股走強，將那斯達克綜合指數推至歷史新高。

史坦普500指數從紀錄高點小幅回落，同時主要科技股走強，將那斯達克綜合指數推至歷史新高。

在21日收盤創下歷史新高後，史指下跌11.6點或0.3%收3841.47點。在微軟和臉書支撐下，那指上漲12.15點或0.09%收1萬3543.06點，再創新高。道瓊工業平均指數下跌179.03點或0.57%收3萬996.98點，盤中一度下跌多達267點。

道指成份股IBM下跌9.95%，該公司第4季銷售額低於分析師預期。按年化計算，營收下降6%，為連續第4季下降。英特爾發布優於預期的業績，在21日大漲6%後下跌9.29%。

即使22日走低，但主要股指本周仍然上揚。史指上漲1.9%，道指上漲0.6%，那指上漲4.2%。

在交易日縮短的本周，對大型通訊科技公司強勁的財報獲利的希望，使這些大型股保持上漲趨勢，而主要股指也接近歷史新高。

蘋果上漲1.61%，本周上揚9.4%；本周微軟和臉書漲幅也分別達到9.2%和6.3%。這些大型科技股都將於下周公布財報。

瑞銀(UBS)投資長海夫勒(Mark Haefele)在報告中表示：「與本月初不同，本周的漲勢主要由成長型類股和大型科技股帶動。」Netflix的「強勁業績以及打算向股東返還現金的計畫，支持了其他FAAMNG個股在發布財報前的反彈。」

投資人重新評估了拜登總統雄心壯志的新冠紓困計畫前景。越來越多共和黨人對是否需要另一項紓困法案表達懷疑，尤其是拜登提議的紓困方案規模高達1.9兆元。同時，民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)也對此提出批評。任何異議對拜登都具有重要意義，因為民主黨在國會中只占微弱多數。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)說，「華府的政治現實正開始影響股市，而且，民主黨何時能將震天價響的紓困目標變成法律，這一點也變得越來越不清楚。」

周期性產業、或將自額外紓困措施受惠最大的產業，本周走勢一直落後大盤，能源和金融及材料類股都下跌1%。

同時，隨著史指今年來上漲2.3%，部分投資人認為，隨著疫苗的推出不順和經濟重新開放遙遙無期，股市可能有點漲過頭了。

Vital Knowledge創始人克里薩富利(Adam Crisafulli)在報告中說：「在近期因疫情嚴峻而對疫苗抱持樂觀情緒的新冠議題鐘擺，目前反而回頭擺向目前歐洲遭到嚴重打擊的相關個股。」

與此同時，參議院委員會壓倒性地支持前Fed主席葉倫(Janet Yellen)出任拜登的財政部長。如果得到確認，她將是史上第一位女性財長。

紓困 拜登 投資

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