新CEO尚未上任 已讓英特爾士氣大振

英特爾新任執行長杰辛格，將於2月15日上任。路透

英特爾新任執行長杰辛格（Pat Gelsinger）要到下月15日才會走馬上任，但他信心堅定的發言已經讓這家半導體公司士氣大振。

杰辛格21日與即將卸職的現任執行長史旺（Bob Swan）共同出席線上法說會，談論他對重振英特爾晶片製造事業有何策略。

財經網站MarketWatch專欄作家波蕾蒂（Therese Poletti）形容，杰辛格的發言可濃縮成一句激勵全體員工的戰鬥口號：我們將用英特爾方式奮戰到底！

這場法說會最重要的聲明，莫過於說清楚英特爾的製造計畫。一如眾人預期，杰辛格表示，英特爾將維持大部分晶片自產，並持續把部分產品交由台積電 等公司代工。至於委外代工比率多大、哪些產品外包生產，仍是個謎。

杰辛格說，上周已親自檢視徹底分析過的英特爾7奈米製程節點資料，過去六個月來情勢好轉，顯然令人信心一振。回應分析師 提問憑什麼要投資 人相信7奈米製程現在真的上軌道，杰辛格說：「我檢視過那份資料，得到相同的結論。」

相較於由財務長升任執行長的史旺，杰辛格曾在英特爾服務30年，擔任過各種職務，包括英特爾首位技術長，工程師出身的他決定保留自產晶片業務不令人意外，且他的發言聽在員工和投資人耳裡，格外有說服力。對杰辛格技術專業的信心，將有助於吸引昔日明星級工程師重回英特爾效命。

杰辛格表示，他正著手延攬一流工程師回流英特爾，例如「IntelCorei7之父」Glenn Hinton就允諾結束退休生活、重新加入英特爾。

杰辛格說：「還會陸續宣布其他重量級領袖回歸，請拭目以待。」

杰辛格表示，以舵手身分重返英特爾是他「夢想職務」，儘管此刻的英特爾陷入某種「夢魘處境」——在超微（AMD）、輝達（Nvidia）等競爭對手大步邁前的同時，英特爾卻步履蹣跚，備受製程升級進度延宕打擊。

Evercore ISI分析師C.J. Muse在研究報告中指出，杰辛格要扭轉英特爾劣勢並不容易，但這位新執行長可帶來兩股令人振奮的力量：在內部重新聚焦工程技術，從外部延攬優秀人才。

杰辛格還以親身經驗鼓舞員工說，英特爾也曾挺過難關，將會愈挫愈勇。他說：「我個人也參與過公司的低潮時期，2005年至2009年，我們市場地位式微，多核心（處理器）落後，但我們把公司扭轉過來，且奠定了不容置疑的領導地位，度過了眾人質疑本公司能否成功的時期。」

「偉大的公司總是能挺過難關與挑戰而強勢回歸，成為比以往更強、更好、更有能力的公司……我深信這家公司最光明燦爛的日子還在前方，而我迫不及待有這個機會參與。」

要讓英特爾爬出現在的坑洞，一躍而起，是條漫長的上坡路，但看來杰辛格已準備好領導公司上下迎接挑戰。