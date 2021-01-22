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英特爾喊自產晶片 除了台積電 這些亞洲供應商也大跌

編譯洪啟原／綜合外電
英特爾計劃2023年自行生產多數晶片，拖累亞洲半導體供應商22日股價大跌。 路透
英特爾計劃2023年自行生產多數晶片，拖累亞洲半導體供應商22日股價大跌。 路透

晶片製造商英特爾（Intel）準執行長杰辛格（Pat Gelsinger）宣布，計劃2023年自行生產多數晶片，拖累亞洲部份半導體供應商股價大跌。

為英特爾和其他晶片業者供貨的台積電（2330）首當其衝，22日盤中重挫3.57%至649元，寫下去年8月20日以來最大跌幅，終場跌幅收斂至3.27%，收盤價報651元。

其他相關供應商也受此消息衝擊，在東京交易的日本迪恩士半導體公司（Screen）盤中大跌近3.8%，跌幅為去年12月10以來最深，東京威力科創則一度下跌1.4%。不過，也有部分日本供應商受惠，例如相機大廠尼康（Nikon）和新光電氣工業股價皆上漲。

新加坡顧問公司Asymmetric市場策略師安瓦爾薩德說：「台積電股價熄火，主因英特爾表示未來將自行生產多數晶片，儘管英特爾目前外包圖形處理器（GPU）這類先進技術晶片生產給台積電，但會設法在某個階段自行生產這些晶片。所以是台積電的供應商表現疲弱，不是英特爾的供應商。」

安瓦爾薩德也把這些供應商股價下跌視為買進的大好時機，因為英特爾尚未開始外包作業，而代工廠的產能利用率已達到極限。安瓦爾薩德說，Asymmetric看好迪恩士的後市表現。

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