美元續貶 受經濟數據改善和市場期待刺激方案拖累

在全球經濟擴張時期，投資人傾向承擔更多風險，造成美元常對其他主要貨幣貶值。美聯社

周四（21日）走低，為連續四日走貶，投資人轉向高收益貨幣 ，美國 最新經濟數據優於預期，及市場樂見政府推出大規模經濟刺激計劃，這兩項因素激發美國經濟復甦的希望。

美元 對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）收盤跌0.4%至90.095。根據美國21日公布的數據，美國經濟正緩慢獲得動能，包括新屋開工數據樂觀，和大西洋沿岸中部地區製造業指數上揚，但上周初領失業救濟金的人數超出分析師預期。

全球資本管理公司Brandywine全球固定收益投資組合經理薩林說：「整個資產市場對經濟成長的樂觀情緒高漲，我認為這是合適的。我們預估美元將走低，因為全球經濟成長將好轉，美國貿易逆差持續惡化，聯準會（Fed）預料繼續保持寬鬆的貨幣政策。」

在全球經濟擴張時期，投資人傾向承擔更多風險，造成美元常對其他主要貨幣貶值。

另一方面，歐元對美元走強，但歐洲央行（ECB）總裁拉加德警告，新冠肺炎疫情再度升溫，長期防疫限制措施可能挑戰歐元區的經濟展望。ECB 21日維持利率按兵不動，承諾視需求為經濟提供更多支持。

歐元兌美元升值0.5%，報1歐於兌1.2164美元。美元兌日圓貶0.04%，報1美元兌103.5日圓。