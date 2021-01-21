川普經濟顧問：我挺拜登1.9兆紓困案 討價還價後過關

前川普政府經濟學家哈塞特支持拜登提議的1.9兆美元紓困計畫。(美聯社)

美國 有線電視新聞網（CNN）報導，前川普政府經濟學者哈塞特（Kevin Hassett）支持美國總統拜登 的1.9兆美元紓困 計畫，以拯救受疫情重創的經濟。

2017到2019年間擔任白宮經濟顧問委員會主席、去年3月又「回鍋」無給職顧問的哈塞特，周四受訪時表示：「他們注入許多刺激。我們有必要規避風險。」這位前朝官員擔心，沒有來自華府的更多濟助，正在惡化的疫情將導致美國經濟重現去年首季的慘況，當時國內生產毛額（GDP）萎縮達5%。

他說：「有許多企業苦苦支撐，現在又再次遭遇打擊。經濟有可能陷入惡性循環。」

投資銀行Stifel首席經濟學家皮耶格薩（Lindsey Piegza）在內有許多人擔心，聯邦政府太急於砸更多錢解決問題，但現在是史丹福大學胡佛研究所傑出訪問學者的哈塞特說，儘管他喜歡拜登方案裡的某些點勝過其他，但「絕對」支持這份計畫。

他說：「我們去年撐過來，GDP沒有全面徹底崩潰，就因為極端大刀闊斧的刺激方案。」

哈塞特預測，一番討價還價後，國會下月將通過一項重大紓困方案。他指出，國會和和川普政府去年秋天很接近達成2兆美元刺激方案。他說：「選舉已經過去。大家現在可以只專注在對國家有益的事情上。」