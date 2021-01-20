大仁說財經 | 拜登上任，基礎建設計畫箭在弦上

拜登可能推動重啟大型基建法案。（歐新社）

拜登 (Joe Biden)已是現任總統，民主黨 在掌控眾議院後，也在參議院中獲得微弱多數。這是否代表國會終於可以大膽通過巨額基礎設施支出法案，以促進經濟發展？

在2016年的競選中，柯林頓(Hillary Clinton)或川普(Donald Trump)的政見都曾寄望於基礎設施建設。

但是，在川普擊敗柯林頓當選後，基礎設施並沒有發生太大的變化，只有將歐巴馬時代的《修復美國地面運輸法案》(FAST)的支出在2020年9月到期時再延長一年，現在該計畫將在9月底結束。

但基建支出可能還需要更多，而且部分專家說，即使在大環境不佳下，這樣做在政治上也是可行的。

Insight Investment資深投資 組合經理人卡納(Gautam Khanna)說：「由於民主黨在參議院只占微弱多數，基建支出可能爭議會較小，並且較能實施。」「視地區而定的1.5兆至2兆元的一籃子計畫應可望通過。」

當然，拜登和其他政治領導人可能會在提出任何新的基建計畫前，優先考量對因新冠病毒(Covid-19)大流行而苦苦掙扎的消費者和企業採取更多紓困措施。

重建老化的運輸網絡

但是經濟學者和投資專家表示，為重建道路和橋樑以及建設像是5G網絡之類的高科技基礎設施而支出更多資金，也可能有助為有需要的人提供就業機會，並推動整體經濟發展。

Haverford Trust投資策略主管史密斯(Hank Smith)說，「有關基礎設施法案，應該會有兩黨合作的空間。畢竟在談論重建的必要性已有很長時間了。」「兩黨達成協議對拜登來說可能是一個很簡單也是初期的勝利，對經濟也將是正向的。」

新的基礎設施法案還可以促進工業和科技領域的各領域龍頭公司的銷售和獲利。

銷售沙子和礫石等基礎建材的公司以及混凝土和水泥製造商，都可從交通基礎設施支出增加而受惠。

晨星(Morningstar)基礎材料股票研究主管英頓(Kristoffer Inton)表示：「基礎設施支出的資金會流向何方？當然是建築公司。」

他補充說：「如果分析興建道路的材料，使用的石材內容非常多，而不止是眼睛看到的混凝土和瀝青。」他說，像是Vulcan Materials、Martin Marietta、Summit Materials和US Concrete等企業的需求可能會增加。

拜登總統和其他民主黨員也可能會推動增加對其他類型基礎設施的支出，包括再生能源。

亞伯丁標準全球基礎設施收入基金(Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund)投資組合經理人杜伊茲(Josh Duitz)表示：「這不止是投資於道路。對於基礎設施而言，同樣重要的是氣候協定。」「在檢討舊的基礎架構與新的基礎架構時，需要兩者兼顧。」

潔淨能源和5G也可能成為基礎設施法案的一部分

考慮到這一點，杜伊茲說，他操盤的基金擁有NextEra和Atlantica Sustainable Infrastructure等再生能源公司，但並未持有建築設備巨頭開拓重工(Caterpillar)和迪爾(Deere)等傳統的基礎設施投資。

他認為，新興產業和科技有更好的投資機會。他說，增加5G無線寬頻網絡的投資也至關重要，有助縮小美國的數位鴻溝。

這就是為什麼他的基金持有手機基地台業者American Tower和Crown Castle以及光纖鋪設公司Dycom的原因。

杜伊茲說：「寬頻一定要成為新基礎設施法案的一部分。寬頻服務是一項必不可少的服務，尤其是當越來越多的人在家工作時。」

其他人則認為綠色能源和5G將是優先事項。ClearBridge Investments投資組合經理人蘭格利(Nick Langley)表示，鐵塔公司SBA和公用事業Clearway和Brookfield Renewable Partners也可能是拜登基礎設施計畫的受惠者。

但他補充說，另一個古老的經濟產業：鐵路，也可同步蓬勃發展。

蘭格利說，隨著該產業更加電力化，因而與卡車運輸業相比在長途運輸的綠色選擇上更具競爭力，像是聯合太平洋、Norfolk Southern、CSX和Kansas City Southern等公司可能會受益。

但是，對於國會是否願意批准大型基礎設施計畫仍存在疑問。部分共和黨員對債務負擔上升感到擔憂。

Insight Investment的卡納表示：「基礎建設的問題在於『是否能獲得全面支持』。」「政客們需要證明它可讓整體社會和納稅人受益，並且可以改善經濟並提高生產力。」

但是，即使拜登和其他民主黨員能夠提出法案，他們仍需要說服足夠的共和黨員加入並支持龐大的支出計畫。這可能不是件簡單的事。

Nuveen資深投資組合經理人兼首席股票策略師多爾(Bob Doll)說：「從經濟面而言這十分複雜，更別說在政治上要投入更多資金。」

他補充說：「今天法案通過的機率是否比4年前更高？沒有，但是並不完全確定。」「人們在不同程度上都希望通過基礎設施法案。但是其中的內容、規模和支出方式可能會有很大不同。」