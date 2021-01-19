科技股跌深反彈 疫苗紓困送利多

由於企業陸續公布最新財報，市場傳有進一步紓困政策，加上加快疫苗配發的訊號，股市從上周跌勢中反彈。美聯社

由於企業陸續公布最新財報，市場傳有進一步紓困 政策，加上加快疫苗 配發的訊號，股市從上周跌勢中反彈。

道瓊工業平均指數上漲116.26點或0.38%至3萬930.52點。史坦普500指數在能源和通訊類股帶動下上漲30.66點或0.81%收3798.91點。而以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲198.68點或1.53%收1萬3197.18點。

一些主要科技股從上周大跌中急劇反彈。臉書和Alphabet分別上漲3.87%和3.29%，而微軟上漲1.78%。蘋果和亞馬遜也小幅上揚。

高盛股價開高走低，最終因交易員獲利了結而下跌2.31%。該行第4季獲利和營收超出預期，主因其股票交易和投行業務的強勁表現。

美國 商銀下跌0.76%，該公司上季獲利超出預期。但是營收略低於預期。

根據美國商銀統計，在財報季第一周，史指有88%的業績創下歷史新高。

儘管財報季開頭強勁，但華爾街許多人士認為，第4季獲利已經提前反映，市場關注的是2021年的前景以及最終可以轉化為獲利成長的財政紓困措施規模。

高盛美國股票策略主管柯斯汀(David Kostin)在報告中表示：「我們預計投資人將審視第4季業績，並關注公司對2021年復甦方向的評論。」「在投資人等待2021年之際，政策仍是企業獲利的主要動力。」

總統當選人拜登(Joe Biden)提名的財政部長人選、聯準會(Fed)前主席葉倫(Janet Yellen)在參議院財政委員會出席會議時，呼籲聯邦政府頒布一項大規模紓困計畫，以幫助經濟。

她說，「無論是總統當選人還是我，都不會在慮及債務負擔之下就提出紓困計畫。但是現在在利率處於歷史低點情況下，最明智的做法就是大刀闊斧。」「我相信效果將遠遠超過成本，特別是如果我們關心幫助長期掙扎的人們的話。」

拜登將於20日正式就職，他上周宣布他的1.9兆元經濟紓困計畫，以應對新冠疫情大流行。

Fundstrat分析師李湯姆(Tom Lee)在報告中寫道，股票「可望在結束健康的盤整之後恢復上漲」，理由是疫苗接種的步伐加快，以及最終新冠病毒病例將由高轉低。

拜登提名的疾病控制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)博士17日表示，她相信美國將有足夠的疫苗劑量來滿足即將上任的政府100天內1億人接種的目標。

貝萊德投資部負責人鮑恩(Jean Boivin)表示：“由於高傳染性的病毒傳播，疫苗的早期開發進度比預期來得慢，但是我們不認為這會實質性改變病毒衝擊的累積經濟影響。」

美股18日因路德金恩紀念日休市。