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美股道瓊早盤漲逾200點 市場期待新一輪大規模刺激方案

編譯林奇賢／綜合外電
美股19日早盤全面開高走高，擺脫過去一周的頹勢。路透
美股19日早盤全面開高走高，擺脫過去一周的頹勢。路透

美股19日早盤全面開高走高，擺脫過去一周的頹勢，因為高盛銀行上季財報表現優異，加上市場期待美國新任政府推出新一輪大規模刺激方案，並加快疫苗配送的速度。

道瓊工業指數19日早盤漲224點或0.7%，標普500指數漲0.8%，那斯達克綜合指數漲1%，費城半導體指數漲1.7%，台積電ADR漲3.5%。

高盛19日早盤漲逾1%。到去年12月底止的上季期間，高盛獲利與營收均優於預期，淨利由一年前的17.2億美元激增至43.6億美元；每股盈餘由一年前的4.69美元躍增至12.08美元，遠優於分析師預估的7.47美元。

美國銀行（BofA）早盤跌0.5%。同於今日公布財報的美銀，上季淨利由一年前的67.5億美元下滑至54.7億美元；不過每股盈餘由74美分跌至59美分，略優於分析師預估的55美分。

高盛美股策略部門主管高斯汀（David J. Kostin）表示：「我們預計投資人將瀏覽第4季財報後，並將重點放在對今年企業重返復甦軌道的評論。隨投資人展望今年，政策仍會是企業獲利的主要動力。」

財政部長被提名人葉倫，19日將出席參院金融委員會舉行的聽證會。她在事先擬好的證詞中，呼籲聯邦政府推出大規模的刺激方案，以提振經濟。

美元 高盛 指數

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