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全球疫情陷泥沼 外國投資人「錢」進中國

編譯季晶晶／綜合報導
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透
外國投資人2020年加碼把錢投入中國。路透

財經網站CNBC 18日報導，外國投資人去年加碼把錢投入中國，因為其他各國為抗疫焦頭爛額之際，中國的經濟規模和經濟成長傲視群倫。

根據房地產服務業者仲量聯行，北京商用不動產交易，外國投資人占逾三分之一，比率遠高於前一年。仲量聯行華北區資本市場資深總監王剛說：「北京可望繼續成為外國投資人的強勢選擇，尤其這是中國首都，料將能比其他大部分主要海外市場更早看到更多復甦跡象。」

不管是商業項目或地方金融市場，中國政府都希望吸引到更多外資。此類參與有助人民幣國際化，而外國企業能帶來工作、稅收和專門技術。

以外國直接投資（FDI）衡量，企業去年也對中國項目投入了更多的錢。截至11月，2020年的FDI攀至1294.7億美元，根據Macquarie上周四的預估，中國去年FDI可能再創新高。2019年，中國FDI寫下1381.3億美元的紀錄，高於2018年的1350億美元。

外國人對中國和北京愈來愈感興趣是一種長期趨勢。例如外資在北京商用不動產的交易占比由2018年的22%，升至2019年的30%，再升到2020年的35%。但因市場仍受疫情重創，仲量聯行說，交易金額僅為470億人民幣，不如2019年的800億人民幣。

中國近年來吸引到許多國際消費者品牌、汽車製造商和金融機構。當局放寬外資投資限制，更推波助瀾。

但仍有改變過慢以及待遇不公的批評聲浪，例如要求移轉關鍵技術以便在中國做生意。北京嚴格的外匯管制也讓外國投資人很難把錢移到境外。

北京當局想要吸引到更多外國投資，但投資人仍有不少疑慮，他們嚴密審視賺錢機會是否與聽說到的一樣好。

中國儀表盤（The china Dashboard）的一倍分析師上周發表報告說：「市場參與者觀察北京政治優先要務比市場力量更為深入，自2013年來限制住跨境投資政策的開放，在情況有變之前，也將持續限制其潛力。」

中國 投資 北京

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