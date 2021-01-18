亞洲搶發美元債 14天舉債逾450億美元

亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，逼近去年元月總額的四分之三。路透

拜超低利率所賜，亞洲企業與政府在今年頭兩周搶發美元債券 ，摩根士坦利預料本季亞洲將延續債市多頭榮景。

英國金融時報報導，Dealogic的數據顯示，亞洲地區在今年前兩周發行總計逾450億美元的美元債券，規模逼近去年元月總額的四分之三。美元債券發行熱有望在未來數周延續熱度；知情人士透露，預料中國大陸電商龍頭阿里巴巴本月將在債市籌集高達80億美元資金。

德意志銀行亞太區債券承銷部門主管愛德華．徐（音譯）說，美元計價債券發行量增加的原因，是低利率正為有意鎖定長期穩定資金的發行方，創造絕佳籌資機會。

在企業去年籌資規模創下紀錄後，市場預期舉債潮將在2021年放緩，但發行量是依舊高居不下。其中南韓SK海力士（SK Hynix）本月發行規模25億美元的美元債券，創下南韓非金融企業迄今最大舉債規模，並獲得近五倍的超額認購，部分資金將投入對英特爾旗下NAND快閃記憶體業務90億美元的收購案。

拜需求暢旺所賜，印尼政府本月發行規模30億美元、票面利率1.9%的10年期美元債，為歷來最低的票面利率，部分籌得資金將用於新冠疫苗接種計畫。

日本 銀行家指出，近期當地企業發行的所有美元債券獲大幅超額認購。日本生命保險公司（Nippon Life）上周發行規模16億美元的30年期的次順位美元債，票面利率創2.75%的歷史新低；在疫情重創旅遊產業之際，新加坡航空首次發行美元債，籌得5億美元。

東京銀行家表示，來自避險基金、基金經理人及私有銀行的需求，促使日本企業今年初發行美元債的速度「相當快」；他補充，日本大型資產經理人傾向在次級市場買進債券。

除了日本生命保險公司，豐田汽車信貸、三井住友金融集團（SMFG）及日本國際協力銀行（JBIC）本月總計發行70億美元債券，全數獲得大幅超額認購。

摩根士坦利債券資本市場資深銀行家說：「從亞洲企業的角度來看，（債市）持續熱絡且供需緊俏，受此激勵的企業本季將持續發債。」