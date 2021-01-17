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看好拜登刺激方案 高盛上修美今年成長率預測至6.6%

編譯洪啟原／綜合報導
高盛上修美國2021年經濟成長率預測至6.6%，主因看好拜登政府的刺激方案。（路透）
高盛上修美國2021年經濟成長率預測至6.6%，主因看好拜登政府的刺激方案。（路透）

最新報告顯示，華爾街重量級銀行高盛（Goldman Sachs）本月來第二度調升美國經濟成長率預估，因預期準總統拜登推出的財政擴張計畫將加速經濟復甦，幫助美國走出新冠肺炎疫情。

高盛16日預估，美國2021年的經濟成長率為6.6%，比先前預估的6.4%上修，也調高拜登政府在近期內推動刺激方案規模的預估，從先前預估的7500億美元調高至1.1兆美元。

拜登14日提出1.9兆美元的刺激方案，表示須大膽投資來推動經濟，和加快疫苗配送以控制疫情。分析師說：「政府大幅提高可支配所得和政府支出，暗示今年稍晚的經濟成長會更強。」

報告也說，上修經濟成長率預測，主因預期拜登在國會協助下，將提供大量財政援助給州政府，擴大教育與公衛支出及失業保險福利，以抵禦疫情目前造成的衝擊。在彭訪調的84位分析師中，高盛對美今年的經濟成長率預測排行第二高，整體預測中值為4.1%。

這些分析師不認為拜登提議的所有內容都會通過，但預估政府加發的1,400美元支票，有助第1季的可知支配所得大增。報告說：「我們目前預測今年的名目可支配所得將成長4.5%，比先前預估的3.8%上修。」

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