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「歐洲之星」客流量銳減95%有破產之虞 再求英國金援

編譯葉亭均／綜合外電
歐洲之星客流量銳減約95%，面臨破產的可能性。（美聯社）
歐洲之星客流量銳減約95%，面臨破產的可能性。（美聯社）

高速列車歐洲之星（Eurostar）的營運商再度請求英國政府提供紓困，表示新冠疫情引發的旅客人數銳減，讓該公司可能面臨破產窘境。

歐洲之星往返於英國和歐洲大陸，路線連結倫敦、巴黎、布魯塞爾與阿姆斯特丹，但該公司17日對金融時報表示，歐洲之星的搭乘需求銳減約95%，原因是新冠疫情引發的全國性封鎖措施，遏阻國際旅遊與通勤，如果無法獲得政府額外融資，歐洲之星面臨存亡的「重大風險」。

歐洲之星執行長達馬斯（Jacques Damas）在去年11月致函英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）尋求協助，此前，英國財政部已宣布為英國機場和其他交通服務紓困，但這些支持措施僅提供給英國企業，而歐洲之星的55%股權屬於法國國營鐵路公司SNCF持有，因此歐洲之星不在英國的紓困行列。

英國交通部發言人17日表示，政府明白歐洲之星面臨到重大財務困境，「自從疫情爆發以來，一直定期與歐洲之星有密切交涉」，「我們將持續與它們密切合作，我們支持國際旅行安全重啟與復甦」。

歐洲之星剩餘40%股權由魁北克儲蓄投資集團與英國Hermes Infrastructure共同持有，比利時有另外5%的股權。英國政府是在2015年將歐洲之星的持股售出。

總部位於倫敦的歐洲之星聘僱3,000名員工，該公司去年11月表示，只獲得英國政府發出無薪假資金紓困，相較下，英國政府透過提供貸款、延後課稅與金援等方式，為英國航空業提供18億英鎊（24.5億美元）紓困，也為倫敦鐵路提供18億英鎊紓困。

英國 紓困 疫情

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