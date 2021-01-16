後川普時代 歐盟要做自己 跳脫倚賴美元

歐盟執委會擬採納一項官方政策報告書，尋求降低對美元的倚賴。 （美聯社）

金融時報（FT）報導，歐盟 執委會預定19日正式採納一項官方政策報告書，尋求降低對美元 的倚賴，以避免金融風險，同時設法擴大使用歐元，以強化財經自主性。

這份政策報告書的草案顯示，美國總統川普主政四年來推動的一些政策。令歐盟備感挫折，特別是川普片面對伊朗 發動制裁，歐盟迫於美國和美元在全球金融體系的支配地位，不得不配合，卻又得面對這些措施「非法域外適用」的後果，凸顯歐盟難以主張自主性的為難。

一位執委會官員說：「川普時代凸顯我們的弱點，即使他將卸任，我們也得解決問題。事關歐盟在世界的地位─ 擁有必要工具，成為一個與我們規模相稱的經濟與金融強權。」

川普的伊朗政策直接衝擊歐洲金融基礎設施，例如SWIFT支付訊息傳輸系統，以及歐洲清算銀行（Euroclear）和Clearstream的證券集保系統。華府制裁伊朗，意味布魯塞爾必須專門設立一個特殊目的機構（SPV），來處理歐盟與伊朗之間的合法交易，非常棘手。

這份政策報告書彰顯歐盟希望在各項領域提升自給自足性。官員表示，草案內容仍可能修改，但執委會訂19日採納正式文本，就在美國總統當選人拜登就職前夕。

報告草案還列出其他強化歐盟策略自主的計畫，包括運用篩檢外國直接投資的新系統，對外商併購案從嚴把關，以免「歐盟標的公司更易受制於域外制裁」，並可基於國安理由擋下。

草案也建議記取新冠肺炎疫情教訓，努力提升歐元角色。報告說：「全球金融市場太倚賴美元，來緩衝金融緊張和動盪風險。」

歐盟長期致力推廣使用歐元，例如用歐元結算商品合約。報告建議採取特定步驟，包括趁歐盟檢討金融基準指標時，鼓勵以歐元取代美元計價。

布魯塞爾相信，鞏固歐元全球地位，既可保護歐盟經濟「抵禦外匯衝擊並降低對其他貨幣的依賴」，「也有助達成全球共同目標，像更有韌性的國際貨幣體系」。