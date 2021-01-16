我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德國基民黨選出新主席 或成梅克爾接班人

加州疫苗接種大落後 50州中排名49

後川普時代 歐盟要做自己 跳脫倚賴美元

編譯湯淑君／綜合外電
歐盟執委會擬採納一項官方政策報告書，尋求降低對美元的倚賴。 （美聯社）
歐盟執委會擬採納一項官方政策報告書，尋求降低對美元的倚賴。 （美聯社）

金融時報（FT）報導，歐盟執委會預定19日正式採納一項官方政策報告書，尋求降低對美元的倚賴，以避免金融風險，同時設法擴大使用歐元，以強化財經自主性。

這份政策報告書的草案顯示，美國總統川普主政四年來推動的一些政策。令歐盟備感挫折，特別是川普片面對伊朗發動制裁，歐盟迫於美國和美元在全球金融體系的支配地位，不得不配合，卻又得面對這些措施「非法域外適用」的後果，凸顯歐盟難以主張自主性的為難。

 一位執委會官員說：「川普時代凸顯我們的弱點，即使他將卸任，我們也得解決問題。事關歐盟在世界的地位─ 擁有必要工具，成為一個與我們規模相稱的經濟與金融強權。」

川普的伊朗政策直接衝擊歐洲金融基礎設施，例如SWIFT支付訊息傳輸系統，以及歐洲清算銀行（Euroclear）和Clearstream的證券集保系統。華府制裁伊朗，意味布魯塞爾必須專門設立一個特殊目的機構（SPV），來處理歐盟與伊朗之間的合法交易，非常棘手。

這份政策報告書彰顯歐盟希望在各項領域提升自給自足性。官員表示，草案內容仍可能修改，但執委會訂19日採納正式文本，就在美國總統當選人拜登就職前夕。

報告草案還列出其他強化歐盟策略自主的計畫，包括運用篩檢外國直接投資的新系統，對外商併購案從嚴把關，以免「歐盟標的公司更易受制於域外制裁」，並可基於國安理由擋下。

草案也建議記取新冠肺炎疫情教訓，努力提升歐元角色。報告說：「全球金融市場太倚賴美元，來緩衝金融緊張和動盪風險。」

歐盟長期致力推廣使用歐元，例如用歐元結算商品合約。報告建議採取特定步驟，包括趁歐盟檢討金融基準指標時，鼓勵以歐元取代美元計價。

布魯塞爾相信，鞏固歐元全球地位，既可保護歐盟經濟「抵禦外匯衝擊並降低對其他貨幣的依賴」，「也有助達成全球共同目標，像更有韌性的國際貨幣體系」。

歐盟 伊朗 美元

上一則

美股在拜登推出紓困案後不漲反跌 凸顯經濟前景變數高

延伸閱讀

「把川普一筆勾銷 還言之過早」只要有舞台 他就會復出

「把川普一筆勾銷 還言之過早」只要有舞台 他就會復出
海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇

海牛背上被刻「川普」佛州懸賞2萬元緝兇
川普政府執行第13次死刑 死囚臨終遺言：我是清白的

川普政府執行第13次死刑 死囚臨終遺言：我是清白的
川普卸任前再施壓 制裁伊朗中國阿聯7企業

川普卸任前再施壓 制裁伊朗中國阿聯7企業

熱門新聞

研究發現，特斯拉這檔飆股可能更對男性投資人的口味。美聯社 湯淑君

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

2021-01-13 08:30
特斯拉2020年飆漲743%，今年頭幾個交易日又再上攻24%，這種犀利的漲勢連向來不看好這家公司的投資機構Evercore ISI都不得不「認錯」。 路透

又一看空機構投降 特斯拉迎史上最長連漲紀錄

2021-01-10 11:49
川普離開白宮，還留下一個紀錄：弱勢美元！(美聯社)

川普「讓美元不再偉大」 留下弱勢美元紀錄

2021-01-12 18:26
債券殖利率上升是股市預警訊號。（路透）

債券殖利率上升 股市恐更動盪

2021-01-11 17:27
美股道瓊工業指數早盤下跌約245點。路透

投資人居高思危 美股道瓊早盤跌約200點

2021-01-11 09:58
iPhone熱賣，2021年可能成為蘋果豐收年，分析師說，市值有機會挑戰3兆美元。圖為蘋果北京旗艦店。（歐新社）

現在買股來得及！分析師：蘋果市值明年飆3兆美元

2021-01-13 23:51

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床

畸戀！35歲後媽「花13年養大他」 趁夫睡覺爬上兒床
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕

英國夫婦「全裸」過生活 寒流、新冠肺炎都沒在怕
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎